自動ガラス加工装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2026年1月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動ガラス加工装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動ガラス加工装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新調査によると、世界の自動ガラス加工装置市場規模は2024年に2135百万ドルと評価されており、2031年には3273百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.4%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて検証し、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。建設分野や自動車分野を中心とした需要拡大により、市場は中長期的に高い成長が期待されています。
________________________________________
【製品および技術の概要】
自動ガラス加工装置は、ガラス製品を高効率かつ高精度に加工するための設備です。切断、縁加工、穴あけ、洗浄といった一連の工程を自動で行うことが可能であり、生産性向上と品質安定に大きく寄与します。建設用ガラスや自動車用ガラスなど、多様な用途に対応できる点が特長です。人手作業の削減や加工精度の均一化を実現することで、製造現場の高度化を支えています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の自動ガラス加工装置市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、装置形態別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。また、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部企業の市場占有状況の推計も提示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されています。これらの指標は地域別および国別に加え、装置形態別、用途別に示されており、各市場セグメントの成長性や構造的特徴を把握することが可能です。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、自動ガラス加工装置の成長可能性を評価すること、装置形態別および最終用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、事業戦略や投資判断に資する情報提供を行っています。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Bystronic、Bottero、Benteler、Glaston、Leybold、LISEC、North Glass、Glasstech、LandGlass、Von Ardenne、Siemens、CMS Glass Machinery、Keraglass、Hanjiang Glass、Shenzhen Handong Glass Equipment Manufacturingなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は自動化技術や高付加価値装置の開発を通じて競争力強化を進めています。
________________________________________
【市場区分と用途別動向】
市場は装置形態別に全自動型と半自動型に区分されています。用途別では建設分野、自動車分野、その他用途に分類されており、特に建設および自動車分野での需要が市場成長を牽引しています。各区分における成長率や市場規模の分析により、有望な分野が明確化されています。
