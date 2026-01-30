インキュベーション事業「時座 -TOKIZA- 」始動！ 挑戦者が集い、高め合う。滋賀発の成長拠点が誕生
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年1月30日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、 本日（1月30日）、インキュベーション事業「時座 -TOKIZA-」を始動したことをお知らせします。同日、サービスサイト（https://tokiza.jp）とYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@tokizajp）を開設いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340425/images/bodyimage1】
https://tokiza.jp
▼リーフワークスとインキュベーション事業「時座 -TOKIZA-」
リーフワークスは、2010年に滋賀県大津市にて設立。2020年11月、大津市今堅田に自社ビルを竣工し、本社オフィスとして使用してきました。
業績拡大と人員増加に伴い、新社屋の建設および本社移転を決定。現本社オフィスの利活用を検討するなか、「挑戦者を支える場」としての活用構想が生まれ、インキュベーション事業「時座」の立ち上げに至りました。
2026年春、現本社オフィスはインキュベーションオフィス「TOKIZA」として再始動し、滋賀県を中心とした起業家・挑戦者の支援拠点として展開してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340425/images/bodyimage2】
写真：インキュベーションオフィス「TOKIZA」として新たなスタートを切る、リーフワークスの現本社オフィス
▼インキュベーションオフィス「TOKIZA」について
「TOKIZA」は、人とつながり、学び、挑戦できるインキュベーションオフィスです。
仲間と気軽に交流できるコミュニティ機能に加え、活動拠点として活用できる柔軟なスペースを備え、セミナーやワークショップなどのイベントも定期的に開催します。
人と場、学びが交わる環境を通じて、「何かを始めたい人」が一歩前へ進める機会を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340425/images/bodyimage3】
写真：イベント開催にも利用できる、1階のカフェスペース
▼YouTubeチャンネル「TOKIZAギルド」
施設オープンに先立ち、Youtubeチャンネル「TOKIZAギルド」を開設しました。
起業家や何かに挑む人をゲストに招き、インタビューを通じて、挑戦の過程を深掘りします。
TOKIZAギルド：https://www.youtube.com/@tokizajp
初回ゲストは、滋賀県で企業の広報・ブランディング支援を行う、しがとせかい代表の中野龍馬氏。TOKIZAの立ち上げに深く関わった中野氏とリーフワークス代表の澤が、インキュベーション事業や挑戦について対談しました。
2回目以降も、滋賀の盛り上げに奮闘する人々を招き、地域活性化について熱いトークを交わします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340425/images/bodyimage4】
TOKIZAギルド初回『【起業家の新たな挑戦】滋賀・堅田にインキュベーションオフィス「TOKIZA」をつくります』
▼今後の展開について
インキュベーションオフィス「TOKIZA」では、今春のオープンに向け、オープニングセレモニーをはじめとした様々なプロモーションを実施します。
2026年2月にはクラウドファンディングを開始。施設完成後の利用にとどまらず、プロジェクト立ち上げ段階から関わっていただくことで、“生きた場”としてのTOKIZAづくりを目指します。
