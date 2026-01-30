成果が出る再現性のある解決策を提示！ 石田哲也氏の『プロ直伝！ デジタルマーケティング 成果創出の方程式』が、１月30日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、成果が出る再現性のある解決策を提示！ 石田哲也氏の『プロ直伝！ デジタルマーケティング 成果創出の方程式』を１月30日（金）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927053
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKDZTLJC
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340501/images/bodyimage1】
『プロ直伝！ デジタルマーケティング 成果創出の方程式』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340501/images/bodyimage2】
【内容紹介】
『プロ直伝！ デジタルマーケティング 成果創出の方程式』は、「なぜデジタル施策をやっているのに成果が出ないのか？」という多くの企業が抱える疑問に、明確な答えを示す実践書である。
著者の石田哲也氏は、SEO黎明期からデジタルマーケティングの最前線で試行錯誤を重ね、成功と失敗の両方を経験してきた。本書は、その実体験から導き出した〝誰でも再現できる成果の出し方〟を体系化した一冊だ。
本書の根幹にある考え方は、「デジタルマーケティングを部分的に見るのではなく、全体の流れで捉えること」。売上は突然生まれるものではなく、アクセス数、商談数、成約率、顧客単価といった複数の要素が積み重なって生まれる。その構造を理解せずに施策だけを増やしても、成果にはつながらない。本書では、売上を起点に逆算し、「今どこに課題があり、どこを改善すべきか」を誰でも判断できるよう丁寧に解説している。
第１章では、成果の入口となる「アクセス数を増やす」方法を解説。SEOやリスティング広告を中心に、検索エンジンの考え方、ユーザーの検索意図、AI検索時代に選ばれるサイトの条件までをわかりやすく整理している。小手先のテクニックではなく、「なぜその施策が有効なのか」を理解できる構成が特徴だ。
第２章では、せっかく集めたユーザーを成果につなげるためのLPO・EFOを紹介。Webサイトの見せ方、言葉の選び方、フォームの工夫など、少しの改善で成果が大きく変わるポイントを具体例とともに解説する。データを使った改善方法も丁寧に説明されており、初心者でも実践しやすい。
第３章では、獲得した顧客との関係を深め、成約率や売上を高めていくCRMの考え方を解説。メールやウェビナー、コンテンツを活用しながら、顧客と信頼関係を築いていく方法がまとめられている。
本書は、「デジタルマーケティングは難しい」と感じている人ほど手に取ってほしい。全体像が理解でき、次に何をすべきかが自然と見えてくる。成果を出すための“地図”として、実務に寄り添う心強い指南書である。
【目 次】
まえがき ～今回テクニックを共有しようと考えるに至った理由～
この本の基本的な考え方
デジタルマーケティングの全体像を把握する
全体可視化で強みと弱みを把握
第１章 アクセス数を確保する
【SEO編】
SEOの基本はGoogle理解／検索エンジンのビジネスモデルを理解する／検索エンジンの仕組みを理解する／Googleの理念を理解するテクニック／ユーザーの検索ニーズを満たすコンテンツ／クローリングの重要性を理解する／SEO対策は、ハックではない／Googleの評価項目 他
