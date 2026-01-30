【行政向けAI活用】自治体イベント・補助金の認知度向上。WriteVideoでわかりやすいPR動画を作成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」において、官公庁や自治体での導入が拡大していることを受け、行政施策や住民向け情報の周知に特化した新たな提案を開始しました。
■自治体広報の現場で課題となっている「伝わらない情報」
行政広報では、以下のような課題がたびたび指摘されています：
・イベントや補助金の情報が、対象住民に届かない
・SNSや広報紙では伝えきれない内容がある
・外国人住民や高齢者にもわかりやすく伝える方法が不足
・担当者ごとの情報発信スキルにバラつきがある
こうした中で、「誰にでもわかりやすく伝える」手段として、視覚と音声で直感的に伝えられる「動画広報」のニーズが高まっています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、テキストを入力するだけでAIがナレーション付きの動画を自動生成するクラウド型ツールです。イベント案内や制度説明をWordやPowerPointで用意すれば、数分で分かりやすい動画に変換できます。
作成した動画はURLで共有でき、自治体公式サイト・LINE公式アカウント・館内サイネージ・YouTubeなどで簡単に活用可能です。
■自治体での活用シーン
・地域イベント・お祭り・講座などの告知
・補助金制度や支援金の申請方法説明
・防災・ごみ分別・子育て支援などの生活情報の可視化
・窓口での多言語案内・外国人向け手続きガイド
・職員研修・庁内業務マニュアルの動画化
「高齢者や外国人住民にも伝わりやすい」
「SNSで動画を流すことで周知率が大幅に上がった」
「窓口で何度も説明していた内容が動画一本で済んだ」といった声が寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のサービス提供開始以降、複数の自治体・公共機関においてWriteVideoの導入が進行中。
リリースから3か月で契約率30%、前年比150％の成長（2025年2月時点）を記録しています。
特に「周知ミスの削減」「説明業務の効率化」「自治体DXの推進」などの成果が報告されています。
▼サービス詳細・導入資料はこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340450/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
動画として視聴されることを前提に、説明の区切りや場面構成が整理されています。
