【水道代】47都道府県、水道代はいくら？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！
20260130_47Lifesuidodai
フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。
この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「水道代」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。
アンケート内容
毎月の水道代はどのくらいですか？
節水を意識しているタイミングはありますか？
47都道府県の平均水道代ランキング
第1位 山形県 7,173円
第2位 宮城県 6,888円
第3位 佐賀県 6,797円
第4位 島根県 6,741円
第5位 岩手県 6,624円
第6位 長野県 6,427円
第6位 福岡県 6,427円
第8位 石川県 6,365円
第9位 青森県 6,356円
第10位 神奈川県 6,298円
第11位 山口県 6,276円
第12位 福島県 6,242円
第13位 奈良県 6,236円
第14位 秋田県 6,214円
第15位 茨城県 6,172円
第16位 鳥取県 6,146円
第17位 富山県 6,132円
第18位 山梨県 6,106円
第19位 三重県 6,090円
第20位 福井県 6,063円
第21位 栃木県 6,054円
第22位 埼玉県 5,964円
第23位 新潟県 5,925円
第24位 長崎県 5,833円
第25位 滋賀県 5,782円
第26位 北海道 5,723円
第27位 岡山県 5,720円
第28位 千葉県 5,702円
第29位 群馬県 5,667円
第30位 兵庫県 5,635円
第31位 東京都 5,622円
第32位 岐阜県 5,601円
第33位 沖縄県 5,571円
第34位 京都府 5,563円
第35位 大分県 5,523円
第36位 静岡県 5,433円
第37位 広島県 5,354円
第38位 愛媛県 5,351円
第39位 宮崎県 5,315円
第40位 愛知県 5,299円
第41位 和歌山県 5,137円
第42位 大阪府 5,091円
第43位 高知県 5,005円
第44位 熊本県 4,848円
第45位 鹿児島県 4,640円
第46位 香川県 4,608円
第47位 徳島県 3,886円
47Life編集部からコメント
今回のアンケートでは、山形県が第１位となりました。
全国平均は5,822円で、第24位・長崎県と第25位・滋賀県との間の数値です。また、1,000円以上3,000万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。
水道代の月額回答一覧は以下のとおりです。
【47都道府県 水道代の月額回答一覧】
1,000円未満：12％
1,000円以上3,000円未満：26％
3,000円以上5,000円未満：22％
5,000円以上7,000円未満：16％
7,000円以上10,000円未満：14％
10,000円以上：5％
わからない/答えたくない：5％
また、47都道府県で回答数（複数回答可）の多かった、節水を意識するタイミングは以下のとおりです。
【47都道府県 節水を意識するタイミング】
洗濯：15％
お風呂：32％
炊事：22％
洗面所・トイレ：15％
節水を意識するタイミングはない：13％
その他：3％
節水を意識するタイミングとしては、「お風呂」が最も多い回答となりました。
47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。
友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。
皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。
▼アンケート記事の全文はこちら▼
https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12068/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life
