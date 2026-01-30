

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「水道代」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

毎月の水道代はどのくらいですか？

節水を意識しているタイミングはありますか？

47都道府県の平均水道代ランキング

第1位 山形県 7,173円

第2位 宮城県 6,888円

第3位 佐賀県 6,797円

第4位 島根県 6,741円

第5位 岩手県 6,624円

第6位 長野県 6,427円

第6位 福岡県 6,427円

第8位 石川県 6,365円

第9位 青森県 6,356円

第10位 神奈川県 6,298円

第11位 山口県 6,276円

第12位 福島県 6,242円

第13位 奈良県 6,236円

第14位 秋田県 6,214円

第15位 茨城県 6,172円

第16位 鳥取県 6,146円

第17位 富山県 6,132円

第18位 山梨県 6,106円

第19位 三重県 6,090円

第20位 福井県 6,063円

第21位 栃木県 6,054円

第22位 埼玉県 5,964円

第23位 新潟県 5,925円

第24位 長崎県 5,833円

第25位 滋賀県 5,782円

第26位 北海道 5,723円

第27位 岡山県 5,720円

第28位 千葉県 5,702円

第29位 群馬県 5,667円

第30位 兵庫県 5,635円

第31位 東京都 5,622円

第32位 岐阜県 5,601円

第33位 沖縄県 5,571円

第34位 京都府 5,563円

第35位 大分県 5,523円

第36位 静岡県 5,433円

第37位 広島県 5,354円

第38位 愛媛県 5,351円

第39位 宮崎県 5,315円

第40位 愛知県 5,299円

第41位 和歌山県 5,137円

第42位 大阪府 5,091円

第43位 高知県 5,005円

第44位 熊本県 4,848円

第45位 鹿児島県 4,640円

第46位 香川県 4,608円

第47位 徳島県 3,886円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、山形県が第１位となりました。

全国平均は5,822円で、第24位・長崎県と第25位・滋賀県との間の数値です。また、1,000円以上3,000万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。

水道代の月額回答一覧は以下のとおりです。

【47都道府県 水道代の月額回答一覧】

1,000円未満：12％

1,000円以上3,000円未満：26％

3,000円以上5,000円未満：22％

5,000円以上7,000円未満：16％

7,000円以上10,000円未満：14％

10,000円以上：5％

わからない/答えたくない：5％

また、47都道府県で回答数（複数回答可）の多かった、節水を意識するタイミングは以下のとおりです。

【47都道府県 節水を意識するタイミング】

洗濯：15％

お風呂：32％

炊事：22％

洗面所・トイレ：15％

節水を意識するタイミングはない：13％

その他：3％

節水を意識するタイミングとしては、「お風呂」が最も多い回答となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12068/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。