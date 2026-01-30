【大学の効率化AIツール】大学業務を効率化。WriteVideoで学内の手続きやサービス利用方法を動画で解説
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、大学様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
サービスサイト：https://www.writevideo.ai/
■大学・高等教育機関が抱える課題
大学では、学籍管理・履修登録・奨学金申請・図書館サービスなど、多岐にわたる学内業務が学生・教職員の間で共有されています。
しかし、その多くは紙ベースや複雑なWeb手続きによる情報提供が中心で、「分かりづらい」
「質問対応に追われる」「マニュアルが読まれていない」といった課題が顕在化しています。こうした状況を受け、誰でも簡単に使えるAI動画マニュアル作成ツール「WriteVideo」が大学業務の効率化ツールとして注目されています。
＜大学でのWriteVideo活用例（一部紹介）＞
・履修登録の流れ、履修ルールの解説動画
・奨学金申請や各種申請手続きのガイド
・新入生向けの学内施設案内や利用方法の動画化
・国際交流センター・キャリアセンターなど、部署ごとの利用案内
・図書館の利用方法やオンラインリソースの紹介
URLをクリックするだけで再生可能な動画で、「見てわかる・繰り返し確認できる」と好評です。外国人留学生向けには多言語対応動画の作成も可能で、グローバルキャンパスにも適応します。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入実績と評価
2024年10月のサービスリリースから、わずか3か月で成長率150％を記録。
すでに病院・飲食業・教育機関など、さまざまな業界で導入が進んでいます。
大学関係者からは、
「学生への案内が簡単に伝わるようになった」
「手続きの質問が減り、事務対応が楽になった」
「留学生対応に動画が非常に有効だった」
など、現場からの声も多く寄せられています。
■大学・教育機関関係者の皆様へ
「学生からの同じ質問が何度も来る」
「新入生・留学生への案内が大変」
「職員の教育も効率化したい」
そんなお悩みを抱えている方へ。
「見られるマニュアル」を作成して、業務の省力化とコミュニケーションの質向上を実現しませんか？
▼詳細資料のダウンロードはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
