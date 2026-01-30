auペイメント、「スポーツエールカンパニー2026＋（プラス）」に認定～2024から3年連続、＋（プラス）認定は2年連続～
auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 auペイメント）は2026年1月30日、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026＋（プラス）」の認定を受けたことをお知らせします。
「スポーツエールカンパニー」は、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取組を実施している企業を、スポーツ庁が認定する制度です。
auペイメントは2024年から3年連続で認定を受けました。また、従業員の週1回以上のスポーツ実施率が70％以上の企業に与えられる「＋（プラス）」の呼称も2年連続の認定となります。
auペイメントではサステナビリティへの取り組み（https://www.au-payment.co.jp/sustainability/index.html）として重要課題の一つに「全従業員の幸福の追求」をかかげており、その一環として積極的に健康経営を推進しています。今回の認定は、以下に挙げるこれらの活動が評価されたものと考えています。
■auペイメントの主な取り組み
・「Sport in Lifeコンソーシアム」に加盟
生活の中に自然とスポーツが取り込まれる（Sport in Life）ような取組を目指す、「Sport in Lifeコンソーシアム」（スポーツ庁が設立した共同事業体）の趣旨に賛同し、2023年に加盟しました。
・オンライン参加型ストレッチ「どこでもストレッチ」を週１回実施
2021年4月から、毎週水曜日の15:00から10～15分間、「どこでもストレッチ」（オンラインストレッチ）を実施しています。
「どこでもストレッチ」は、”出社時でも在宅勤務でもどこでも参加できるストレッチ”から名付けたもので、オンラインでストレッチ動画を流しています。仕事の手を休め、体を伸ばすことで、リフレッシュできる機会を創出しています。
・ウォーキングラリーの開催
2022年から、全従業員を対象に、毎年1～2回、1ヶ月間程度のウォーキングラリーを開催しています。参加者の運動促進はもとより、参加者同士のコミュニケーション促進にもつながっていると、従業員からとても好評です。
2025年11月には、自社主催のものとは別に、第2回auフィナンシャルグループ 合同オンラインウォークラリーにも参加しました。
・「部活動制度」導入による運動機会の促進
運動部設立による運動促進および部署の垣根を超えたコミュニケーション促進を目的として、活動費を会社が一部補助する「部活動制度」を導入しています。
現在、運動系の部活動として正式に活動しているのは駅伝部、ウォーキング部です。駅伝部は「第15回ゆりかもめリレーマラソン」に参加し、ウォーキング部はauフィナンシャルグループ合同オンラインウォークラリー期間に開催しました。また、運動系部活動を増やすべく、健康経営事務局として新設の動きを促進しています。
・「エアロバイク」の設置
オフィス内に「エアロバイク」を設置し、業務の合間や食後の運動を促進しています。（2023年6月～）
今後もauペイメントは当社が掲げる「健康経営宣言」に基づき、全従業員が健康に過ごし活躍できるよう、引き続きスポーツ活動の促進に取り組んでいきます。
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像など、PCやケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツやECサイトで個人情報を入力することなく、「かんたん・安全・便利」な、お支払い手段として広くご利用いただいています。
会社名：auペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20階
親会社：auフィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：資金移動業および前払式支払手段発行業、生命保険媒介業、損害保険代理業、
金融商品仲介業、銀行代理業、広告業
サービス内容：
・au PAY 、WebMoney等の電子マネー発行
・au PAY ポイント運用サービスの提供
・電子マネーを用いた決済サービスの提供
・国際ブランド付プリペイドカードの発行
・au PAY アプリを通じた金融商品の販売等
代表者名：代表取締役社長 菊池 良則
公式ホームページ： https://www.au-payment.co.jp/
