『もったいない本舗 楽天市場店』、 「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」にて 「リユース賞」「CD・DVD・本 ジャンル賞」をダブル受賞
https://event.rakuten.co.jp/soyshop/
古本買取通販ドットコム株式会社は、運営する『もったいない本舗 楽天市場店』が、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」にて、「リユース賞」「CD・DVD・本 ジャンル賞」をダブル受賞したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340507/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340507/images/bodyimage2】
「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店する5万店舗以上（2024年11月時点）の中から、ユーザーによる人気投票の結果や各店舗の注文件数・売上などを総合的に評価し、2025年の年間ベストショップを表彰する取り組みで、今年で28回目の開催となります。
■店舗概要
店舗名： もったいない本舗 楽天市場店
URL： https://www.rakuten.co.jp/comicset/
取扱商品：本、CD、DVD、ゲームソフトなど
■『もったいない本舗』について
70万カタログ以上、常時250万点以上の全国から買い取った古本・CD・DVD・ゲームなどを、楽天市場をはじめ、Amazonマーケットプレイス、自社ECサイトなどを通じて販売しています。
『もったいない本舗』では、商品受注より24時間以内の出荷を行っており、古本通販業界内でも最速の発送スピードです。また、「宅配買取サービス」において、ダンボールやガムテープなどの梱包資材の無料配送は、業界でも先駆けて開始致しました。年間の買取点数は400万点を超え、日々日本中のお客様より沢山の商品をお送り頂いております。
■『もったいない本舗』概要
・全国から古本の宅配買取サービスを取り扱い
・古本・CD・DVD・ゲームの買取と通販
・24時間以内の商品出荷を実現
・『もったいない本舗』商標登録 登録番号第5397250号
・買取案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/
・スマートフォン用買取案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/sp/
・「15時までのお申し込みは当日集荷サービス」案内URL：
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/kaitori/content/emergency.html
・『もったいない本舗』LINEスタンプURL:
https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/kaitori/content/LINE.html#stamp
■古本買取通販ドットコム 会社概要
商号 ： 古本買取通販ドットコム株式会社
代表者： 代表取締役 檜垣 宏輔
所在地： 山梨県都留市法能659-4
URL ： https://www.furuhonkaitorituhan.com/
---------------------------
■本件に関するお問い合わせ先
古本買取通販ドットコム株式会社 広報担当
TEL ：050-2018-7237
FAX ：050-3146-6517
Email： secretary@mottainaihonpo.com
配信元企業：古本買取通販ドットコム株式会社
