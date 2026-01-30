「著作権普及啓発実践セミナー」を開催します
日本行政書士会連合会・東京都行政書士会の共催でイイノホールにて令和8年2月25日（水）に「著作権普及啓発実践セミナー」を開催いたします。
インターネットやデジタル技術の発展により、誰もが容易に情報を発信し、共有できる現代社会において、著作権の正しい理解と適切な活用はますます重要になっています。しかしながら、著作権制度への理解不足や誤解に起因するトラブル、無意識の権利侵害が後を絶たないのが現状です。
本セミナーは、著作権の基礎的な知識から実践的に役立つ活用方法までをわかりやすく解説し、参加者の皆様に著作権に関する正しい知識と判断力を身につけていただくとともに、著作権に関する普及啓発の実践方法についても共有することを目的として実施いたします。
セミナーの申込み方法、詳細については、以下の情報を御確認ください。
【お申込み】
以下のURLよりお申込みください。
https://forms.gle/tqGEXhxPBDS5CVhv5
※申込期限：令和7年12月25日（木）～令和8年2月18日（水）
（応募者多数の場合、早期に募集を終了する可能性がございます。）
【セミナー概要】
日 時：令和8年2月25日（水）12:30 開場 13:00 開始（16:30 終了予定）
場 所：イイノホール
（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング 霞ヶ関駅C4番出口直結）
内容・スケジュール：（時間・内容・講師は変更になる場合があります。）
13:00～13:10 開会挨拶
13:10～13:40 【基調講演】一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事 久保田 裕 様
13:40～14:10 【第1部】著作者と読み手に寄り添う著作物利用指導
14:10～14:40 【第2部】著作権普及啓発行政書士指導支援モデル（「教科×総合」）
14:40～15:10 【第3部】著作権普及啓発行政書士指導支援モデル（学校図書館の活用）
15:10～15:40 休憩
15:40～16:30 【座談会「今後の著作権普及啓発活動の展望」（フロアからのQ&Aを含む）】
国際・企業経営業務部 部長 櫻田 直己
国際・企業経営業務部知的財産部門 次長 野崎 径裕
国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 那住 史郎
国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 中津川 浩淳
国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 仙波 芳一
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事 久保田 裕 様
16:30 閉会挨拶
定 員：500名 ※オンライン配信はございません。
参加費：無料
対象者：教育機関関係者、行政書士、一般等
主 催：日本行政書士会連合会／共催：東京都行政書士会
後 援：総務省、（公社）著作権情報センター、（公社）日本複製権センター、（公社）日本文藝家協会、（一財）ソフトウェア情報センター、（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会、（一社）日本音楽著作権協会、（公社）全国学校図書館協議会、図書館総合展運営委員会
問合せ先：日本行政書士会連合会事務局 業務課
TEL：03-6435-7330
配信元企業：日本行政書士会連合会
インターネットやデジタル技術の発展により、誰もが容易に情報を発信し、共有できる現代社会において、著作権の正しい理解と適切な活用はますます重要になっています。しかしながら、著作権制度への理解不足や誤解に起因するトラブル、無意識の権利侵害が後を絶たないのが現状です。
本セミナーは、著作権の基礎的な知識から実践的に役立つ活用方法までをわかりやすく解説し、参加者の皆様に著作権に関する正しい知識と判断力を身につけていただくとともに、著作権に関する普及啓発の実践方法についても共有することを目的として実施いたします。
セミナーの申込み方法、詳細については、以下の情報を御確認ください。
【お申込み】
以下のURLよりお申込みください。
https://forms.gle/tqGEXhxPBDS5CVhv5
※申込期限：令和7年12月25日（木）～令和8年2月18日（水）
（応募者多数の場合、早期に募集を終了する可能性がございます。）
【セミナー概要】
日 時：令和8年2月25日（水）12:30 開場 13:00 開始（16:30 終了予定）
場 所：イイノホール
（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング 霞ヶ関駅C4番出口直結）
内容・スケジュール：（時間・内容・講師は変更になる場合があります。）
13:00～13:10 開会挨拶
13:10～13:40 【基調講演】一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事 久保田 裕 様
13:40～14:10 【第1部】著作者と読み手に寄り添う著作物利用指導
14:10～14:40 【第2部】著作権普及啓発行政書士指導支援モデル（「教科×総合」）
14:40～15:10 【第3部】著作権普及啓発行政書士指導支援モデル（学校図書館の活用）
15:10～15:40 休憩
15:40～16:30 【座談会「今後の著作権普及啓発活動の展望」（フロアからのQ&Aを含む）】
国際・企業経営業務部 部長 櫻田 直己
国際・企業経営業務部知的財産部門 次長 野崎 径裕
国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 那住 史郎
国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 中津川 浩淳
国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 仙波 芳一
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事 久保田 裕 様
16:30 閉会挨拶
定 員：500名 ※オンライン配信はございません。
参加費：無料
対象者：教育機関関係者、行政書士、一般等
主 催：日本行政書士会連合会／共催：東京都行政書士会
後 援：総務省、（公社）著作権情報センター、（公社）日本複製権センター、（公社）日本文藝家協会、（一財）ソフトウェア情報センター、（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会、（一社）日本音楽著作権協会、（公社）全国学校図書館協議会、図書館総合展運営委員会
問合せ先：日本行政書士会連合会事務局 業務課
TEL：03-6435-7330
配信元企業：日本行政書士会連合会
プレスリリース詳細へ