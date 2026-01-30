中高生が自分だけの問いを発表する、探究発表会を全国3エリア（東北・関東・関西）で開催。観覧者を募集します。

株式会社Inspire High

「世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で」をコンセプトとしたEdTech教材を提供する、株式会社Inspire High（本社：東京都千代田区、代表：杉浦太一）は、全国の中高生が自身の探究の成果を共有する探究発表会を、2026年3月に東北・関東・関西の3エリアで開催いたします。

■探究発表会の内容

今年度もInspire Highを活用し、全国の中高生が「自分だけの問い」に向き合ってきました。その成果を発表し、学びを深め合う場として「探究発表会」を開催します。

本イベントでは各エリア約10名の中高生が集い、自らの探究を発表し、同年代や大人たちからフィードバックを受けることで、さらに学びを深めていきます。当日は「Inspired100」※で審査員を務めた企業・団体も参加し、発表者にフィードバックを送ります。

「自分の好き」にまっすぐな問いや、社会へのモヤモヤから生まれた問いなど、多様な視点が詰まった探究の成果が並びます。終了後には教育関係者向けの懇親会も予定しています。観覧をご希望の方はぜひお申込みください。

※ Inspired100についての詳細はこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000056626.html

■開催概要

【東北】

・日時：2026年3月8日（日）14:00～17:00（開場13:30）

・場所：聖ドミニコ学院中学校高等学校(〒980-0874 宮城県仙台市青葉区角五郎2-2-14)

・申込みフォーム（3/1〆）：https://forms.gle/MhpcDrChh8tC3UD96

・定員：先着60名

【関東】

・日時：2026年3月15日（日）14:00～17:00（開場13:30）

・場所：渋谷区立上原中学校 (〒151-0064 東京都渋谷区上原3丁目41番2号)

・申込みフォーム（3/8〆）：https://forms.gle/MxqT8x5FNYjxoLAj7

・定員：先着100名

【関西】

・日時：2026年3月21日（土）14:00～17:00（開場13:30）

・場所：羽衣学園中学校・高等学校(〒592-0003 大阪府高石市東羽衣1-11-57)

・申込みフォーム（3/15〆）：https://forms.gle/ER7vHEcY1P64Aakn9

・定員：先着80名

＜共通内容＞

・実施形式：対面開催、参加無料

・観覧参加対象：中学・高校の教員、教育委員会の方

■発表予定校

※発表校および発表内容は、随時更新します。また、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

東北会場

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56626/table/115_1_bb859f584b7eadf856bd4e4e26e7e6b9.jpg?v=202601300521 ]

関東会場

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56626/table/115_2_9c3b4e57fa4cfb10633a6c8f6999437d.jpg?v=202601300521 ]

関西会場

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/56626/table/115_3_9a3d8e12a457a0d964e3143de825bdc0.jpg?v=202601300521 ]■10代を応援する企業・団体も参加

当日は、Inspired100で審査を務めた企業・団体も、各エリアに3名ずつ参加予定です。「好き」をとことん突き詰めた問いや、日常や社会へのちょっとした違和感から生まれた問いなど、10代の「自分にまっすぐな問い」に向き合い、発表者一人ひとりにフィードバックを送ります。

■メディア取材について

本探究発表会に関するメディア取材を受け付けております。

取材をご希望の方は、下記の申込みフォームよりご連絡ください。

https://forms.gle/DsF6B5UZpXbMcadj9

Inspire Highについて

Inspire Highは、世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で実践できるプログラムです。主に中学校・高校で「総合的な探究の時間」「特別活動」「道徳」「公共」などの授業での活用や、各校独自のキャリア教育やSDGs教育などに幅広く利用されています。

Inspire Highでは世界中のクリエイティブな大人たちの多様な生き方や価値観、仕事、社会課題に触れていきます。また、毎回出題される「答えのない問い」に挑戦することで"自己表現力"を養い、全国の10代と意見や価値観を共有することで "他者を知る心" も育んでいきます。



予測不可能で不確実な時代において、新たな学習指導要領が「生きる力」を中心に改訂されたことからも、未来を生き抜くための21世紀スキルおよび非認知スキルの重要性が高まっています。その中で必要となる力を育てる機会を、オンラインでの双方向のプログラムとして、経済的・地理的要因問わず提供しています。

プログラム例：

元台湾デジタル担当大臣オードリー・タンと考える「社会はどう変えられる？」

詩人 谷川俊太郎と考える「言葉ってなんだろう？」

マサイ族長老と考える「アイデンティティってなんだろう？」

国連職員と考える「平和ってなんだろう？」

失敗研究者と考える「失敗は怖いもの？」



他、起業家、科学者、ロボット開発者、漁師、消防士、映画監督、ファッションデザイナーなど多様な方々に登場いただいています。

紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3aQmSTsoDs8 ]





学校・教育機関向け資料ダウンロード

https://www.inspirehigh.com/school_contact



WEBサイト

https://www.inspirehigh.com/



会社名：株式会社 Inspire High

代表者：代表取締役 杉浦太一

設立：2019年11月

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

公式サイト：https://www.inspirehigh.com/