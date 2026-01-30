待望の日本上陸！水月雨（MOONDROP）が誇るポータブルDACアンプ「破曉2 - Dawn Pro2」は1月30日（金）より発売

MOONDROP株式会社

MOONDROP（ムーンドロップ）株式会社は、フラッグシップ級DACチップ「CS43198」を2基搭載し、第2世代ユーザー参加型DSPを内蔵したポータブルDACアンプ「破曉2 - Dawn Pro2」を2026年1月30日（金）より、日本国内にて発売いたします。

新世代技術と測定基準を融合したシンプルかつ高効率なオーディオ設計により、コンパクトながら圧倒的な性能を実現した小型ハイエンドDACアンプ。

「破曉2 - Dawn Pro2」は、シーラス・ロジック社のフラッグシップDAC「CS43198」を2基搭載したデュアル構成に加え、3基の独立LDO電源チップと自社開発のカスタムオーディオメインコントロールチップ「MOONDROP TYPE-UA01」を採用しています。132dBの広大なダイナミックレンジと0.0001%以下の超低歪率を実現しつつ、PCM 32Bit/384kHzおよびDSD256のハードウェアデコードに対応。最大4Vrms/124mWのハイパワー出力を、スマートフォンから独立した100段階の高精度なボリュームコントロールで微細に操作可能です。さらに、第2世代ユーザー参加型DSPによる無限のカスタマイズ、3.5mm/4.4mmのデュアルジャック、熱伝導性を考慮したアルミニウム合金筐体など、音質・機能・信頼性をコンパクトなボディに凝縮しています。

PC、スマートフォン、タブレットに対応、ロスレス音源とマスタリング品質の音源も再生可能

「破暁2 - Dawn Pro2」は、新たに高性能のUSBデジタルオーディオチップを搭載し、PC、スマホ、タブレットの高い互換性を実現しました。さらに、16Bit/44.1KHzから32Bit/384kHzのPCM音源と、最大DSD256の1Bit音源もハードウェアデコードに対応しています。

Cirrus Logic社のフラッグシップ級DACチップ「CS43198」x2、3基のLDO電源チップで個別に電力を供給

「破暁2 - Dawn Pro2」は、Cirrus Logic社のフラッグシップDACチップ「CS43198」を2基搭載し、3基のLDO電源チップによるデコードチップとデジタルチップに独立供給を実現。さらに、独立した水晶振動子と組み合わせることで、高効率かつ高性能なHiFiオーディオ回路を構築。低消費電力ながらも、優れた駆動力、低歪み、そして抜群の音質を実現します。

第2世代ユーザー参加型DSP内蔵、イヤホンの性能を無限に引き出す

最新の公式アプリ「ios: MOONDROP GLOBAL Andriod：MOONDROP」を使えば、ユーザーはDawn Pro2の内蔵DSPパラメトリックEQを最新のチューニングインターフェースでより正確かつ簡単にカスタマイズできます。フィルタータイプ、周波数ポイント、ゲイン、Q値などは自由に調整でき、さらに周波数特性データベースをチューニングの基準として利用できるため、使いやすさと精度がさらに向上します。

■ 価格と販売場所

発売開始日：2026年1月30日（金）

販売価格：10,800円

EC販売：

Amazonサイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFD3CV9N

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/dawnpro2/

店頭販売：

e☆イヤホン / ビックカメラ / フジヤエービック / ヨドバシカメラ

■ 水月雨（MOONDROP）について

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。 設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開 発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されてい ます。 独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユー ザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう 取り組んでいます。

MOONDROP公式サイト：https://moondrop.co.jp/

*メディアお問合せ窓口： marketing@moondroplab.com