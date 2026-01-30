総合電子書籍ストア「ブックライブ」、おすすめしたい作品をリスト化・シェアできる新機能「公開リスト」をリリース

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、自分がおすすめしたいマンガや書籍をまとめてリスト化し、ストアやSNS上で友人や他のユーザーへ公開・共有できる機能「公開リスト」をリリースしました。

また2月9日（月）より、公開リストをXでシェアすると、ブックライブポイント最大10,000ptがもらえるX投稿キャンペーンも開催します。

「公開リスト」はブックライブで配信されている累計100万冊以上の電子書籍の中から、ユーザー自身がおすすめしたい作品をまとめ、選んだ理由や見どころを添えて作成すると、ストア内のTOPページや公開リスト一覧からほかのユーザーに向けて公開できる機能です。リストはストア上での公開に加え、XなどのSNS上へシェアすることもできます。

ブックライブは "いつも心に「マンガ部屋」を。"をコンセプトに、新たな本やマンガとの出会いを増やすための工夫や、サービスをより使いやすくするための機能追加や改修を行ってきました。

「公開リスト」はその取り組みの一つとして、気心の知れた友人のおすすめマンガ公開リストを楽しんだり、自分と嗜好の近い公開リストを保存して新しい本との出会いを増やすなど、探す楽しみそのものの充実と、読書機会を増やすことを目的としています。

■「公開リスト」の主な機能

・リスト作成機能

「公開リスト」作成ページからタイトルと説明文を入力し、2冊以上の作品を追加することで作成できます。公開リストの作成数に上限は設けておらず、1人あたり何件でも作成いただけます。

1つのリストにつき最大50冊まで登録することが可能です。対象作品はブックライブで配信中の作品であれば、マンガ・書籍・写真集などジャンルを問わず選択できます。

また、「#私を構成する本」「#初心者におすすめ」「#記憶を消してもう一度読みたい」など、タグ（全28種）を利用し付与することで、リストのテーマや目的をよりわかりやすく表現することが可能です。

・公開／閲覧・リアクション機能

「公開リスト」は誰でも閲覧ができ、いいなと思ったリストにはグッドボタンでリアクションを行えます。また、リストごとに「いいね」の数が表示され、他のユーザーからの反響を楽しむことができます。

・ブックマーク機能

気になった「公開リスト」は、ブックマークアイコンで保存することが可能です。

・「公開リスト」の掲出・シェア機能

作成された「公開リスト」は、ブックライブのTOPページに「新着公開リスト」として掲出されるほか、作品検索ページや作品の読了ページにも表示されます。また、各「公開リスト」には専用のURLが発行されるため、XなどのSNSに投稿することで、ブックライブユーザー以外にも作成したリストをシェアすることが可能です。

※「公開リスト」の閲覧はどなたでもお楽しみいただけますが、作成にはブックライブへの会員登録が必要です。

※購入済み・未購入を問わず、作品をリストに登録できます。

※期間限定無料作品は対象外となります。

※リスト登録後に販売終了となった作品は、自動的にリストから削除されます。

■「公開リスト」作成手順

1.「ブックライブ」にログイン

2.Myページ内の「会員向けメニュー」から「My公開リスト」または「みんなの公開リスト」を選択

3.「新しいリストを作成」を選択

4.リストのタイトルと説明文を入力

5.作品を追加（2冊以上～最大50冊まで）

6.内容確認して公開

※公開後も、非公開への切り替えや作品の追加・削除が可能です。

下記ガイドラインをご確認のうえ、ご利用ください。

https://booklive.jp/page/index/id/share-list-info

■X投稿キャンペーン「#推しリスト」プレゼン大会

期間中にタグ「#推しリスト」を付けた公開リストを作成し公開＆Xでハッシュタグ「#公開リスト」をつけてシェア！投稿いただいたリストの中から運営が選んだ8つのリストを作成した方に最大10,000ptをプレゼントします！受賞した「公開リスト」はブックライブ（https://booklive.jp/）にて発表いたします。

【応募期間】

2026年2月9日（月）00:00～3月8日（日）23:59

【各賞の対象人数とプレゼント内容】

金賞：1名（10,000pt）

銀賞：2名（各5,000pt）

銅賞：5名（各1,000pt）

【受賞作品発表】

2026年3月25日（水）

総合電子書籍ストア「ブックライブ」は、“いつも心に「マンガ部屋」を。”をコンセプトに、人生を豊かにする本との出会いと、心ゆくまで楽しむことができるサービスを今後も提供してまいります。

【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、2011年よりサービスを開始し、豊富な品揃えで100万冊以上配信する国内最大級の総合電子書籍ストアです。マンガはもちろん、ライトノベルや、文芸、新書、ビジネス書、実用書、写真集まで、ワンストップであらゆる読書ニーズに応える品揃えと、読書アプリの提供による読みやすさの追求を行っています。また、たくさん読んでもお財布にやさしいお得なサービスが充実。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。

●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式X https://x.com/BookLive_PR

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。