今年のバレンタインは、チョコレートと灘の酒の新しい楽しみ方を発見しませんか？

神戸学院大学バレンタインにチョコッと灘の酒

神戸学院大学 経済学部 木暮衣里准教授ゼミでは、日本一の酒どころである灘五郷の酒蔵と連携しながら、灘の酒について学びを深めてまいりました。

ゼミ活動の成果としてゼミ生が考案・試作した「MNNS（My灘の酒）診断」

この診断は、たった７つの質問で、お酒に馴染みのない若者層にぴったりのお酒を見つけ、”お酒の好み”を8タイプに分類します。

診断結果に応じた、ゼミ生おすすめの灘の酒（少量）とチョコレートのペアリングを体験していただけます。（先着200名様）

さらに、診断に参加され、かつ同施設内の日本酒ショップ「灘五郷 SAKE Village」(https://kobekitano-nosta.jp/shop/nadagogo/)で税込1,500円以上を購入された方には、素敵なノベルティをプレゼント。（先着30名様）

※未成年の方、車を運転する方には試飲提供できません。

＜開催概要＞

日時：2月8日（日）11:00～17:00

場所：神戸北野ノスタ 1階 神戸市中央区中山手通3丁目17-1

＜参考リンク＞

神戸学院大学経済学部(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/)

経済学部オリジナルサイト(https://kobegakuin-economics.jp/)

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

担当：吉本

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)