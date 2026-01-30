2026年度 診療報酬改定対策「セミナー特設サイト」を公開!!

株式会社 新社会システム総合研究所

ビジネスセミナーを年間500回手掛ける株式会社新社会システム総合研究所(SSK)は、2026年度（令和8年度）診療報酬改定対策のため、「診療報酬改定セミナー特設サイト」を開設いたしました。医療業界のトップクラスの有識者を講師に迎え、病院関係者や製薬・ヘルスケア企業の担当者を対象に、激変する医療環境に勝ち抜くための具体的な方策を提示します。

昨今の医療機関を巡る経営環境は、かつてないほどの逆風にさらされています。長引く物価高騰に伴う光熱費や資材費の負担増に加え、医療従事者の不足を背景とした人件費の上昇が、病院経営を根底から圧迫しており、事実、公的病院から民間病院に至るまで、経常収支の悪化は深刻度を増しており、地域医療の継続性そのものが問われる事態となっています。

こうした構造的な経営危機を打開する上で、2026年度（令和8年度）の診療報酬改定は極めて重要な分水嶺となります。今回の改定では、物価高や人材不足、賃金アップへの対応、新地域医療構想実現に向けた新たな病床機能への対応、といった多岐にわたる議論が予測されており、その対応の成否が、今後の病院経営の明暗を分けると言っても過言ではない状況です。

このような厳しい現状を踏まえ、年間500回に及ぶビジネスセミナー開催で培った知見を結集し、複雑化する改定内容を精緻に分析した、実効性の高い経営戦略を提示する「診療報酬解説・対策セミナー」を、2026年 2月16日 株式会社ＡＳＫ梓診療報酬研究所 代表取締役・所長 中林 梓氏のセミナーを皮切りに複数開催します。

SSKセミナーでは、単なる制度解説に留まらず、疲弊する現場の経営基盤をいかに再構築すべきかという視点から、業界トップクラスの有識者による徹底解説を展開します。不透明な経営環境下において、医療機関が進むべき「羅針盤」となることを目指します。

