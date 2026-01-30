SNSで良く見るヤツ！！流行のウォーターガンで暑い夏を蜂の巣に！次世代ウォーターガンの受注を開始！
株式会社バニーイヤー（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：山内 俊尚）は、話題の次世代ウォーターガン「ＫＢシリーズ」の販売を開始します。
SNSなどで見かける「火を噴くように光りながら水を連射する水鉄砲」が日本上陸！
こちらからイメージショート動画がご覧になれます。
ブローバックのような動きをするモデルもあり、子供だけでなく大人も楽しめるウォーターガンです。
最新型LED内蔵モデル KB1503
人気のハンドガンタイプは2ラインナップ、各2色で展開！
マズル（銃口部分）にオレンジ色のLEDを搭載。 発射に合わせ点滅しマズルフラッシュを表現！
柔らかい印象のブルーモデル。
カラー：ブラック・ブルー
バッテリー：リチウムイオンバッテリー
充電方式：USB充電
価格：税抜各3,280円
サプレッサー型LED付属モデル KB1502
人気のハンドガンタイプは2ラインナップ、各2色で展開！
サプレッサー型のLEDライト付属。外しても撃てます。
スコープ風の飾りも粋な計らいだ。
カラー：ブラック・ブルー
バッテリー：リチウムイオンバッテリー
充電方式：USB充電
価格：税抜各3,580円
サプレッサー型LED付属 UZIデザイン KB1353
知名度の高いUZI型、迫力のある発射が魅力！銃口下の給水口から自動給水も可能！
サプレッサー型LED、ドットサイト、ガンストックなど全て同梱。
UZIのラメ入りクリアブルーは大人の中にある子供心をくすぐるボディカラー。
UZIデザインのKB1353はバッテリーをマガジンのように装填。テンションあがります。
KB1353は銃口下の給水口から水の補充も可能！タンクを取り外さなくても水の補充が出来ます。
カラー：ブラック・ブルー
バッテリー：リチウムイオンバッテリー
充電方式：USB充電
価格：税抜各4,800円
サプレッサー型LED付属 M416デザイン KB3154
デカさ イズ ジャスティス！まさかの1Lオーバーのタンクで水場を制圧だ！
さらに銃口下の給水口から自動給水も可能！
今回発売モデルで最大サイズのKB3154。水タンク容量は圧巻の1Lオーバー！！
銃身部分も光ります。遊び心も忘れません。
手動ポンプアクションでの発射も可能！
カラー：単色
バッテリー：リチウムイオンバッテリー
充電方式：USB充電
価格：税抜各7,500円
各モデルUSB充電式のバッテリーを採用。
高速連射は撃つと病みつきになるかも！？
公園や家庭のお庭のみならず、光の表現を活かし夜のナイトプールなどでもSNS映え間違いなし！？
男性のイメージが強い銃型トイですが、女性にも”爽快感＆映え”を提供するアイテムです。
2026年2月2日より受注を開始。
株式会社バニーイヤー
設立 ：平成2年(1990年)
本社 ：埼玉県越谷市花田1-15-16
業務内容：バラエティ、ボードゲーム、ギフト、ホビー商材の卸、ポップアップ企画など。
■お問い合わせ
TEL ：048-963-2553
FAX ：048-963-2559
E-Mail ：contact@bunnyear.co.jp
