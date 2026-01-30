SNSで良く見るヤツ！！流行のウォーターガンで暑い夏を蜂の巣に！次世代ウォーターガンの受注を開始！

株式会社バニーイヤー

株式会社バニーイヤー（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：山内 俊尚）は、話題の次世代ウォーターガン「ＫＢシリーズ」の販売を開始します。

SNSなどで見かける「火を噴くように光りながら水を連射する水鉄砲」が日本上陸！

こちらからイメージショート動画がご覧になれます。

ブローバックのような動きをするモデルもあり、子供だけでなく大人も楽しめるウォーターガンです。

最新型LED内蔵モデル KB1503

人気のハンドガンタイプは2ラインナップ、各2色で展開！

マズル（銃口部分）にオレンジ色のLEDを搭載。 発射に合わせ点滅しマズルフラッシュを表現！柔らかい印象のブルーモデル。

カラー：ブラック・ブルー

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

充電方式：USB充電

価格：税抜各3,280円

サプレッサー型LED付属モデル KB1502

人気のハンドガンタイプは2ラインナップ、各2色で展開！

サプレッサー型のLEDライト付属。外しても撃てます。スコープ風の飾りも粋な計らいだ。

カラー：ブラック・ブルー

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

充電方式：USB充電

価格：税抜各3,580円

サプレッサー型LED付属 UZIデザイン KB1353

知名度の高いUZI型、迫力のある発射が魅力！銃口下の給水口から自動給水も可能！

サプレッサー型LED、ドットサイト、ガンストックなど全て同梱。UZIのラメ入りクリアブルーは大人の中にある子供心をくすぐるボディカラー。UZIデザインのKB1353はバッテリーをマガジンのように装填。テンションあがります。KB1353は銃口下の給水口から水の補充も可能！タンクを取り外さなくても水の補充が出来ます。

カラー：ブラック・ブルー

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

充電方式：USB充電

価格：税抜各4,800円

サプレッサー型LED付属 M416デザイン KB3154

デカさ イズ ジャスティス！まさかの1Lオーバーのタンクで水場を制圧だ！

さらに銃口下の給水口から自動給水も可能！

今回発売モデルで最大サイズのKB3154。水タンク容量は圧巻の1Lオーバー！！銃身部分も光ります。遊び心も忘れません。手動ポンプアクションでの発射も可能！

カラー：単色

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

充電方式：USB充電

価格：税抜各7,500円

各モデルUSB充電式のバッテリーを採用。

高速連射は撃つと病みつきになるかも！？

公園や家庭のお庭のみならず、光の表現を活かし夜のナイトプールなどでもSNS映え間違いなし！？

男性のイメージが強い銃型トイですが、女性にも”爽快感＆映え”を提供するアイテムです。

2026年2月2日より受注を開始。

株式会社バニーイヤー

設立 ：平成2年(1990年)

本社 ：埼玉県越谷市花田1-15-16

業務内容：バラエティ、ボードゲーム、ギフト、ホビー商材の卸、ポップアップ企画など。

■お問い合わせ

TEL ：048-963-2553

FAX ：048-963-2559

E-Mail ：contact@bunnyear.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。