『STORY』3月号では「春の大人が盛れる名品」が大特集に。野呂佳代さんが穿きこなす、マシュマロ派の相棒デニムも

〈TOPIC１.〉ファッション大特集は、“春の大人を抱きしめる「盛れる名品」Special!”

「名品」と聞くと「ベーシック」のイメージがありますが、それだけでは物足りないことも。気候がどんよりして気分も沈みがちな２月こそ、高揚感が続くアイテムが頼りになります。オシャレ賢者の愛用品から、手持ち服別の名品ジャケット、最新の映えシューズまで。さっと取り入れるだけで気持ちまで軽くなる、春の大人名品をたっぷりお届けします。

〈TOPIC２.〉マシュマロ派・野呂佳代さん 多スクな日々は「ごほうびデニム」で乗り切れる!

マルチな才能を発揮し、映画・ドラマ・バラエティに引っ張りだこで多忙を極める野呂さん。そんな忙しい毎日でもマシュマロ体型に寄り添い、癒してくれるデニムを野呂さんの「挑戦したい!」という想いをもとにお届けします。

〈TOPIC３.〉燃え尽きママへおくる「中受ロス」への処方箋

入試が終わりホッとしたのも束の間、心にぽっかり穴が開いたような「中受ロス」を経験するママも多いとか。そこで今回は読者のリアルな体験談をもとに、専門家からそのメカニズムと克服法を教えていただきました。

〈TOPIC４.〉「超絶男子図鑑」には、加藤シゲアキさんが登場

NEWSのメンバーとしての活動のほか、俳優や小説家、脚本家としても八面六臂の活躍でモノ作りのフィールドを広げている加藤シゲアキさん。多忙な中から時間と創作を生み出し、後輩たちのために労力を惜しまない心意気に、アイドルとしての底力を感じました。

『STORY』2026年3月号

発売日:2026年1月30日(金)

価格：定価1,000円（税込み）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGKKKFRP