松岡昌宏が語る「現場は押さない」信条、原点となった“ある人物”とは？ ８年ぶり男役、独立後初主演舞台への想いも。松下奈緒がナビゲート『KENEDIX CROSSROADS』2月のゲストに登場
松岡昌宏、松下奈緒
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週金曜24時30分から放送中、ナビゲーターの松下奈緒が毎月一組のゲストを迎え「人生の分岐点」について深く語り合う番組『KENEDIX CROSSROADS』。月替わりで豪華ゲストが登場するこの番組、2026年2月のゲストには俳優・松岡昌宏を迎えます。
松下奈緒とは、ドラマ『家政夫のミタゾノ』での共演以来となる再会。
松下は、演者・スタッフに分け隔てなく接し、現場全体の空気を自然と和らげる松岡の在り方が印象的だったと語ります。
番組では、そうした松岡の人との距離の取り方や場づくりの原点として、幼少期のあるエピソードにも話が及びます。
さらに、「自分の現場は押すことがほとんどない」と語る松岡は、そのスタンスの原点にはある人物の存在があったと明かし、自身の現場哲学についても言及します。
そのほか、シーズン7まで続く『ミタゾノ』シリーズ誕生の裏側をはじめ、舞台と映像それぞれに向き合うスタンス、光GENJIに憧れていたデビュー当時のエピソードや、難しいと言われていた“バンド”という形をあえて選択した背景など、キャリアの分岐点となるエピソードも明かされます。
また、8年ぶりに男役を務める5月14日開幕の舞台『はがきの王様』についても、オファーのきっかけや意気込みを語ります。
ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。
