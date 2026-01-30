【大分県豊後高田市】長崎鼻ビーチリゾートが、「手ぶらで満喫♪卒旅プラン」を2月1日（日）より発売

株式会社FoundingBase

大分県豊後高田市にあるグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、2月1日より、新プラン「手ぶらで満喫♪卒旅プラン（夕食付き）」の提供を開始します。

本プランは、学生証の提示で宿泊料金が10%OFFとなる、学割プランです。

学生の皆さまの卒業旅行・学生旅行を応援し、学生生活最後の思い出づくりを後押しします。

海を目の前に、手ぶらで快適ビーチステイ

客室は全室オーシャンビュー。

冷暖房完備のトレーラーハウスで、快適にお過ごしいただけます。

夕食は旬の食材を使用したBBQをご用意。

食材やグリルはすべて客室に揃っているので、準備いらずでお好きな時間にお楽しみいただけます。

また、長崎鼻は毎年3月～4月にかけて、約2,700万本の菜の花が咲き誇る春の名所です。

海と菜の花に囲まれたロケーションで、学生生活最後の思い出を残しませんか？

本プランの特典＆楽しみ方

特典１. 思い出を”形”に残すチェキサービス

お客様のスマートフォンで撮影したお写真を、その場でチェキにしてお渡しいたします※。

海や菜の花を背景に、思い出を”手に取れる形”で残しませんか？

※ 10枚まで

特典２. 友達とワイワイつくるメッセージボードセット

ビーチで拾った貝殻やシーグラス、チェキを素材に、

大切な友達へのメッセージを寄せ書きにして、「おめでとう」「ありがとう」の気持ちを贈る体験をご用意しました。

言葉にするのが少し照れくさい想いも、旅の時間の中で自然と共有できる特典です。

特典３. リピートクーポン

半年後以降に使える10%OFFクーポンをプレゼント。

帰省や次の集まりに、楽しい思い出がつまった長崎鼻ビーチリゾートでお得にお楽しみいただけます。

本プランの詳しい内容は、こちらをご覧ください。

プラン概要

詳しくはこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001369&pl=PL00059186

プラン名 ：【学割】10%OFF★手ぶらで満喫♪卒旅プラン（夕食付き）

プラン特典：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57912/table/134_1_e998d7ef8977a3b24b16f38c3bc48d66.jpg?v=202601300251 ]

販売価格 ：1名様8,910円～(4名様1室利用時）

販売期間 ：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

※ 事前予約制です。

※上記はサービス料・消費税込の料金です。

※ 料金はリリース日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ 対象客室、設備、その他特記事項は、以下販売ページをご確認ください。

長崎鼻ビーチリゾートについて

詳細はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001369&pl=PL00059186

「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設です。

「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるのが最大の魅力です。

キャンピングトレーラーでの宿泊体験、海を眺めながらのBBQ体験、シーカヤック・SUP・釣り・サウナといったアクティビティ体験などが楽しめます。BBQセットや焚き火台などアウトドアに必要な備品はレンタルでき、手軽にアウトドア体験ができることも魅力です。

施設情報

長崎鼻ビーチリゾート

〒872-1207 大分県豊後高田市見目4080-1

営業時間：9:00-18:00（定休日：水曜日 ※繁忙期は無休）

電話番号：050-5482-3330

アクセス：大分農業文化公園ICから車で約50分

HP ：https://nagasakibana-beach.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 豊後高田市拠点

電話番号：050-5482-3330

メール ：nagasakibana-beach@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般