災害時の「野菜不足」を解決へ。未利用野菜で作る“温めずに食べられる”野菜料理の缶詰、地域連携で開発

８０８３１

災害時の食事は炭水化物に偏りがちです。

避難所で配られる食事の多くは、おにぎりや菓子パン、アルファ化米などが中心で、野菜やたんぱく質が不足しやすい現状があります。

「被災したとき、せめて食べる瞬間だけでも“美味しい”と感じられる食事を届けたい」

平成30年台風21号の被害を目の当たりにした元大阪府職員が、「食」の支援が届かない現実に無力感を抱いたことが、本プロジェクトの原点です。





そんな思いから、大阪府八尾市で農産物の宅配・移動販売を営む80831（ヤオヤサイ）は、未利用野菜を活用した“温めずにそのまま食べられる野菜料理の缶詰”『Vege-Can（ベジカン）』の開発に取り組んでいます。

本商品は、農家、福祉施設、飲食店と連携し、「地域で育った野菜を、地域で加工し、地域に備える」新しい非常食の形を提案するものです。現在、クラウドファンディングを通じて商品化を目指しています。

災害時に見落とされがちな「野菜不足」という課題

大規模災害が発生すると、電気・ガス・水道などのライフラインが寸断され、食事は最低限のエネルギー補給を目的としたものになりがちです。

しかし、被災生活が数日から数週間続く中で、野菜不足が体調不良や免疫力の低下につながることも指摘されています。

また、災害直後は精神的なダメージも大きく、「温かい」「美味しい」と感じられる食事が、被災者の心を支える重要な役割を果たします。

それにもかかわらず、自治体や事業所の備蓄は主食中心で、おかずや野菜料理の選択肢は限られているのが実情です。

規格外野菜が抱える、もうひとつの社会課題

一方、農業の現場では別の課題があります。

形が不揃い、サイズが合わないなどの理由で「規格外」とされた野菜は、味や安全性に問題がないにもかかわらず、市場では極めて安価で取引されるか、利用されないまま廃棄されることも少なくありません。

通常の流通では、未利用野菜は農家の収益につながりにくく、農業経営を不安定にする一因にもなっています。

「規格外野菜に新たな価値を与えられないか」

「農家が安心して作り続けられる仕組みをつくれないか」

Vege-Can（ベジカン）は、防災と農業、2つの社会課題を同時に解決する取り組みとして生まれました。

缶詰にすることで、長期保存が可能となり、災害備蓄として利用できるだけでなく、本格イタリアンの味を楽しむことができ、非常時のみならず、ギフトやごちそうとしてもご利用いただけます。

野菜の缶詰と「できる」をかけてVege-Can（ベジカン）と名付けました。

「災害時にも温めずにそのまま食べられる」

「未利用野菜を使用し、フードロスを削減できる」

「缶詰の提供を通じて農業や食を消費者に伝えることができる」

非常食でありながら、「非常時のためだけの味」ではなく、日常でも食べたくなる“ごちそう”として仕上げることを大切にしています。

初年度は、旬の野菜の特性を活かした5種類の商品を展開予定です。

元公務員八百屋が、このプロジェクトに込めた思い

80831代表の藤原亮介は、17年間大阪府職員として農業振興や新規就農支援に携わってきました。

平成30年台風21号では、行政の立場で災害対応にあたる中、「食」という観点で十分な支援ができなかった無力感を強く感じたといいます。

「一人の人間として、八百屋として、災害時にできることは何か」

行政を離れ、現場に立つ立場になった今だからこそ、農業・福祉・防災をつなぐ実践的な取り組みとして、Vege-Canに挑戦しています。

試作品は商談会での試食アンケートでも高評価を得ており、非常食でありながら「日常でも食べたい」という声が多く寄せられています。

クラウドファンディングについて

平成30年台風21号で倒壊した農業用ハウス

1月31日（土曜日）10時から、クラウドファンディングによる支援の募集を開始します。

【募集期間】1月31日から3月15日まで

【目標金額】50万円

集まった支援は、試作・製造費用、パッケージ開発、今後の量産体制づくりに活用されます。

支援者には、完成したVege-Canや旬の野菜セットのほか、製造現場の想いや背景が伝わるリターンを用意しています。

▼クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/845911/view

地域で育て、地域で備える未来へ

災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。

だからこそ、日常と非常時を切り離さず、「普段から美味しく食べられる備え」を地域でつくることが大切だと考えています。

未利用野菜を価値ある商品に変え、農業を支え、福祉の現場に仕事を生み、災害時には人の心と体を支える。

非常時のためだけに備えるのではなく、日常から地域の農業を支える「新しい備蓄」のあり方を、八尾から全国へ提案していきます。