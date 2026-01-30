大人気パチスロ機「スマスロ 東京リベンジャーズ」スマートフォン向けアプリ事前登録開始！
株式会社サミーネットワークス
株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチスロ機「スマスロ 東京リベンジャーズ」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。
そちらに先駆けて2026年1月30日（金）より、同アプリの事前登録を開始いたします。
大人気アニメ東京リベンジャーズのパチスロ機「スマスロ 東京リベンジャーズ」がスマートフォン向け有料アプリになって登場！
高画質に加え、あの名曲もボイスもフル搭載！実機のような没入感を忠実に再現！好みのカスタムやアプリならではのフラグを利用して、「スマスロ 東京リベンジャーズ」を遊び尽くせ！
■アプリ概要
・名称：スマスロ 東京リベンジャーズ
・事前登録開始日：2026年1月30日（金）
・配信開始予定日：2026年2月9日（月）
・価格：2,980円（税込）
・事前登録はこちら
┗AppStore / Google Play：https://app.adjust.com/1wpbuig4
【著作権表記について】
画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)和久井健／講談社 (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。