大人気パチスロ機「スマスロ 東京リベンジャーズ」スマートフォン向けアプリ事前登録開始！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチスロ機「スマスロ 東京リベンジャーズ」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。

そちらに先駆けて2026年1月30日（金）より、同アプリの事前登録を開始いたします。

大人気アニメ東京リベンジャーズのパチスロ機「スマスロ 東京リベンジャーズ」がスマートフォン向け有料アプリになって登場！

高画質に加え、あの名曲もボイスもフル搭載！実機のような没入感を忠実に再現！好みのカスタムやアプリならではのフラグを利用して、「スマスロ 東京リベンジャーズ」を遊び尽くせ！

■アプリ概要

・名称：スマスロ 東京リベンジャーズ

・事前登録開始日：2026年1月30日（金）

・配信開始予定日：2026年2月9日（月）

・価格：2,980円（税込）

・事前登録はこちら

┗AppStore / Google Play：https://app.adjust.com/1wpbuig4

【著作権表記について】

画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)和久井健／講談社 (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。