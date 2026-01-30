最大9連休の年末年始、掃除グッズや飲料類が好調

株式会社True Data

ビッグデータプラットフォームを運営する株式会社True Data（トゥルーデータ／本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 裕之、証券コード4416）は、当社の統計データをもとに、ドラッグストア、食品スーパーマーケットにおける2025年12月の売り上げ伸長カテゴリを発表します。

本年の年末年始は長期休暇を取得しやすい日並びで、家庭内で過ごす時間が増えたためか、食品スーパーマーケットで「トマトジュース」「ココアドリンク」などの飲料、ドラッグストアで掃除関連商品が売り上げを伸ばしました。

■カテゴリ別伸び率ランキングTOP20

■食品スーパーマーケットでは1位から4位までが飲料

売上ランキング4位までを飲料が独占しました。「トマトジュース」が前年同月比28.2％増加、「ココアドリンク」（アーモンドミルクなど）が同27.6％増加、「レギュラーコーヒー」が同21.2％増加、「果汁飲料」が同20.2％増加しました。平均売価上昇の影響もありますが個数も増加しているため、健康志向の高まりや、長期の年末年始休暇による飲料需要の増加が推察されます。

■ドラッグストアで掃除関連の商品が伸長

ドラッグストアでは、年末の大掃除シーズンに合わせて「パイプ・風呂釜クリーナー」や「住居用洗剤」の売り上げが伸長しました。年末年始の休暇が長期間であった影響も考えられます。

■「プレミアムアイス」の売り上げが伸長

「冬アイス」の定着や、年末年始のプチ贅沢需要を受け、「プレミアムアイス」が好調でした。ドラッグストアでは売り上げが前年同月比18.3％増加（売上個数が同20.8％増加）、食品スーパーマ―ケットでは同5.1％増加※１（売上個数が同9.8％増加）しました。

※１ 食品スーパーマーケット伸び率ランキング24位

〈2025年12月の集計データについて〉

- 生鮮・惣菜カテゴリ及び、カテゴリ名の冒頭に「その他」を含むものを除外し、1店舗あたり200個以上売れているカテゴリを集計- 数値…小数点以下第二位を四捨五入- データ集計期間…2025年12月1日～12月31日- データ抽出日…2026年1月8日 ※プレスリリース掲載の数値はデータ抽出日時点のものです

データ出典：True Data

全国ドラッグストア、食品スーパーマーケットのPOSデータをもとに統計化した購買データで集計しています。データには店舗・個人を特定する情報は含まれていません。

■株式会社 True Data について

ドラッグストアや食品スーパーマーケットにおける年間レシート規模5.5兆円、年間アクティブ数6,000万人規模のPOS、ID-POSデータを軸としたビッグデータプラットフォームを運営。小売業、消費財メーカー、その他幅広い業種の皆さまへ、顧客理解から商品戦略、販促施策、広告最適化、生産・在庫管理など、DX時代に有効なデータ活用ソリューションを提供しています。

株式会社True Data （トゥルーデータ）

代表者 ： 代表取締役社長 米倉 裕之

所在地 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル 4階

設立 ： 2000年10月10日

上場市場 ： 東京証券取引所 グロース ［証券コード 4416］

URL ： https://www.truedata.co.jp/

お問い合わせ： https://www.truedata.co.jp/contact



～事業内容～

全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援。