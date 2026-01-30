第7回 東京ベンチャー企業選手権大会2025 ファイナリスト企業が決定
東京ベンチャー企業選手権大会2025（以下、本大会）を運営する、東京ユニコーンプロジェクト運営委員会は、二次審査の結果を受け、最終審査へ進出するファイナリスト企業を決定いたしましたので、お知らせいたします。
本大会は、東京都をはじめとする団体の後援のもと開催される、国内最大級のベンチャー企業向けピッチコンテストです。成長段階や事業フェーズに応じて「ユニコーン部門」「ヒヨコーン部門」の2部門を設け、新規性・成長性・社会性などの観点から総合的な審査を行っています。
二次審査では、一次審査を通過した企業によるオンラインプレゼンテーション審査を実施し、市場における事業の成長性、社会課題へのインパクト、事業やプロダクトの革新性などについて、審査員による厳正な評価が行われ、最終審査に進出するにふさわしい企業がファイナリストとして選出されました。
ファイナリスト企業（二次審査通過）
※五十音順／部門別
■ユニコーン部門（8社）
株式会社エー・スター・クォンタム
https://a-star-quantum.jp/
カラクリ株式会社
https://karakuri.ai/
株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ
https://qff.jp/
株式会社CoeFont（コエフォント）
https://www.coefont.com/ja/
株式会社TBM（ティービーエム）
https://tb-m.com/
株式会社TailorApp（テイラーアップ）
https://www.tailorapp.jp/
株式会社ブイシンク
https://v-sync.co.jp/
株式会社フツパー
https://hutzper.com/
■ヒヨコーン部門（8社）
インパクトサークル株式会社
https://impact-circle.co.jp/
株式会社ケアリンク
https://care-link.co.jp/
whyme株式会社（ファイミー）
https://www.whyme-coach.com/
ファルストマ株式会社
https://www.pharstoma.com/
株式会社FerroptoCure（フェロトキュア）
https://ferroptocure.com/
Pawsitive株式会社（ポジティブ）
https://www.pawsitivepet.info/
株式会社Reelu（リール）
https://corporate.reelu.jp/
LOOVIC株式会社（ルービック）
https://www.loovic.co.jp/
最終審査では、ファイナリスト企業による公開ピッチを実施し、各部門の受賞企業を決定いたします。
今後も本大会を通じて、東京発・日本発の次世代を担うベンチャー企業の挑戦と成長を後押ししてまいります。
最終審査の開催概要、登壇企業、結果発表などの詳細につきましては、公式サイトおよびプレスリリースにて随時お知らせいたします。
～東京ベンチャー企業選手権大会2025について～
東京ベンチャー企業選手権大会は、革新的な技術やビジネスモデルを有するベンチャー企業の発掘・育成を目的としたピッチコンテストです。
スタートアップから成長期企業まで、多様なフェーズの挑戦者が集い、事業成長・社会実装・次なる飛躍の機会を創出します。
■大会公式サイト
https://venture-championship.tokyo/
■公式Facebook
https://www.facebook.com/tokyoventurechampionship/?locale=ja_JP
