リケンテクノス　株主優待制度の導入（新設）に関するお知らせ

リケンテクノス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：常盤 和明）は、2026年１月30日開催の取締役会において、株主優待制度を導入することを決議いたしました。



▼株主優待制度導入の目的

当社は、３ヵ年中期経営計画「One Vision, New Stage 2027」において、成長/戦略投資の推進とあわせて、株主の皆様への還元を重要な経営課題と位置付けています。また、より幅広い投資家層の皆様に当社株式を中長期的に保有いただくための取り組みも進めています。

今回導入する株主優待制度は、日頃よりご支援いただいている株主の皆様への感謝の意を示すとともに、当社の事業内容への理解と関心をより一層深めていただくことを目的としています。



▼株主優待制度の内容

（１）対象となる株主様

基準日（毎年３月末日および９月末日）現在の当社株主名簿に記載または記録された、200株（２単元）以上を保有する株主様が対象となります。



（２）株主優待の内容

１. ＱＵＯカード

対象となる株主様の保有株式数および継続保有期間に応じて進呈します。

（注）継続保有期間は、「基準日（毎年３月末日および毎年９月末日）において、同一の株主番号

で株主名簿に連続して記載または記録された期間」とします。



２. 当社製品（家庭用小巻ラップフィルム）

当社事業への関心や理解をより深めていただきたいという考えから、ＱＵＯカードに加えて、

自社製品である家庭用小巻ラップフィルムを進呈します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60768/table/102_1_4997387659c02058590bf26117e7d35b.jpg?v=202601300521 ]



▼株主優待制度の開始時期

2026年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より適用いたします。

▼株主優待品の進呈時期

各基準日（毎年３月末日および９月末日）から３ヵ月以内を目途に発送いたします。

なお、発送時期は変更となる場合がございます。



▼その他

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示の上、お知らせいたします。

リケンテクノスは、株主の皆様との継続的な信頼関係の構築を通じて、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

適時開示資料：https://www.rikentechnos.co.jp/ir/news/

▼リケンテクノス株式会社について

塩化ビニル樹脂、熱可塑性エラストマーをはじめとするプラスチック成形材料を扱い、コンパウンド、フィルム、食品包材の3つの分野で事業展開しています。日本国内だけでなく、ASEAN、北米、中国などグローバルに事業拠点を有し、各地域の多様なニーズに応じた製品開発と供給体制を構築しています。幅広い業界のお客様に最適なソリューションを提供し、持続可能な成長と新たな価値創造に取り組んでいます。

当社ホームページ：https://www.rikentechnos.co.jp/