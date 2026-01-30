E1A新東名　NEOPASA岡崎・長篠設楽原PAにて　開業10周年記念イベント「祝の陣」を開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 中部支店（愛知県豊田市、支店長・小口(おぐち) 知英(ともひで)）は、E1A 新東名高速道路（新東名） NEOPASA(ネオパーサ)岡崎（集約、愛知県岡崎市）および、長篠設楽原パーキングエリア（PA）（上下線、愛知県新城市）にて、開業10周年を記念して、お客さまへこれまでのご愛顧に感謝を込めた「NEOPASA岡崎・長篠設楽原PA 開業10周年記念イベント『祝の陣』」を開催します。

本イベントは2026年2月7日（土）～2月15日（日） の計9日間にわたり、NEOPASA岡崎（集約）・長篠設楽原PA（上下線）の各店舗にて、特別記念商品を提供するほか、NEOPASA岡崎（集約）・長篠設楽原PA（上下線）の連動イベントとして、イベント期間中に3か所すべてのSA・PAを訪れたお客さまへ、本イベント限定のノベルティをプレゼントします。

また、NEOPASA岡崎では、豪華景品があたるガラポン抽選会や、E1A 新東名（浜松いなさJCT～豊田東JCT）建設時から現在までを振り返るパネル展示、中日本エクシス株式会社が指定管理を務める愛知県長久手市の長久手市田園バレー交流施設「あぐりん村」による野菜の出張販売、グレート家康公「葵」武将隊によるおもてなし・演武など多彩なイベントをご用意しております。

さらに、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」と名古屋名物「ぴよりん」がコラボした、「みちまるくんぴよりんおでかけセット」を販売し、本イベント限定の特別なスイーツをお楽しみいただけます。

◇ イベント情報

【イベント名】 NEOPASA岡崎・長篠設楽原PA 開業10周年記念「祝の陣」

【開 催 場 所】 E1A 新東名 NEOPASA岡崎（集約）、長篠設楽原PA（上下線）

【開 催 期 間】 2026年2月7日（土）～2月15日（日）

◇ ノベルティプレゼント

イベント開催期間中に、NEOPASA岡崎（集約）および長篠設楽原PA（上下線）の3か所すべてのSA・PA を訪れたお客さまへ、本イベント限定の「10周年記念限定デザインてぬぐい」をお渡しします。

【参加方法】

各SA・PAに設置されたハイウェイスタンプをイベント専用のスタンプ用紙に3つ貯めることで、ノベルティ引き換え場所にて引き換えできます。 ※先着600名様限定、無くなり次第終了

【スタンプ用紙設置場所】

・NEOPASA岡崎（集約）：コンシェルジュカウンター（24時間）

・長篠設楽原PA（上り）：コンビニエンスストアレジ（2４時間）

・長篠設楽原PA（下り）：お土産コーナーレジ（2４時間）

【ノベルティ引き換え場所】

・NEOPASA岡崎（集約）：コンシェルジュカウンター（平日9時～19時、休日8時～19時）

・長篠設楽原PA（上り）：コンビニエンスストアレジ（2４時間）

・長篠設楽原PA（下り）：お土産コーナーレジ（2４時間）

◇ パネル展示 「10年をつなぐ、道の記憶」

E1A 新東名（浜松いなさJCT～豊田東JCT）の建設時から現在に至るまでの歩みを、写真で振り返るパネル展示を実施します。

NEOPASA岡崎建設前の風景をはじめ、建設途中の様子など、普段はご覧いただくことのない貴重な写真を多数展示します。また、NEOPASA岡崎の開業当日の様子も紹介し、施設誕生の軌跡をご覧いただけます。この機会にぜひお立ち寄りください。

【開催場所】NEOPASA岡崎 中央円形スペース2階屋内

【開催期間】2026年2月7日（土）～2026年2月15日（日）（24時間）

◇ 【みちまるくん×ぴよりん】コラボ商品「みちまるくんぴよりんおでかけセット」販売

NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」と名古屋名物「ぴよりん」による初のコラボ商品「みちまるくんぴよりんおでかけセット」 を2026年2月7日（土）と8日（日）の期間限定で販売します。

「定番ぴよりん」と「みちまるくんぴよりん」のセット販売です（左）みちまるくんぴよりん （右）キュートな丸いしっぽ

コラボ商品「みちまるくんぴよりん」は、名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンを、ほんのり甘い桃のババロアで包み、仕上げました。また、「みちまるくん」をイメージして、白いスポンジのクラムをまとわせ、チョコレートで作った、オレンジ色の“耳”と“丸いしっぽ”をつけました。ここでしか出会えない、特別なぴよりんです。

【商 品 名】 みちまるくんぴよりんおでかけセット

（みちまるくんぴよりん・定番ぴよりん）

【販売期間】 2026年2月7日（土）・2月8日（日）

【販売場所】 NEOPASA岡崎 レストラン「かごの屋」横 通路部

【販売時間】 各日11時～、13時～、15時～

【販売方法】 整理券配布による。各販売時間の30分前より配布予定。

配布は先着順、各回80セット限定のため、なくなり次第終了となります。

【価 格】 1,200円（税込）

※限定480セット（各回80セット）の限定販売です。

※お一人様2セットまでの個数制限がございます。

このほかにも、開業10周年を記念した多数イベントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。

◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。



▼ご利用はこちらから▼

https://datagarage.c-nexco.co.jp/dl/