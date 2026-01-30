【リーガロイヤルホテル京都】バー グラナダ「みかんのミモザ」 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、国際連合が制定する3月8日の「国際女性デー」に合わせて、全国で展開される「HAPPY WOMAN(R)︎」の活動に賛同し、バー グラナダにて「みかんのミモザ」を2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで販売します。

3月8日の「国際女性デー」は、世界中で注目される国際的な記念日です。女性の社会的・経済的・文化的・政治的な功績を称えるとともに、ジェンダー平等の実現を目指す日で、1975年に国際連合により制定されました。また、イタリアでは“Festa Della Donna”（フェスタ デラ ドンナ=女性の日）と呼ばれ、男性が女性に日頃の感謝の気持ちを込めてミモザという黄色い花を贈る「ミモザの日」とされています。

「みかんのミモザ」は、みずみずしいみかんの果汁の甘酸っぱさに、すっきりとしたスパークリングワインを合わせた、心地よい口当たりのカクテルです。大人の魅力にあふれる空間で、ミモザの花を思わせる美しいカクテルをお愉しみください。

詳細については次の通りです。

●● バー グラナダ「みかんのミモザ」 販売 概要 ●●

「みかんのミモザ」イメージ

【販売場所】

バー グラナダ（地下1階）

【営業時間】

17：00～23：00（ラストオーダー22：45）

【販売期間】

2026年2月1日（日）～3月31日（火）

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合が

ございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

【内容・料金】

「みかんのミモザ」 2,277円

※表記料金は、税金・サービス料を含みます。

※写真は、イメージです。

【参考】

「HAPPY WOMAN FESTA 2026」

主催：HAPPY WOMAN(R)︎は、すべての女性が自分らしく幸せに生きられる未来を共に育てる社会変革プロジェクトです。キャリア、健康、自己実現、コミュニティ形成など、学びとつながりを通じて人生を豊かにする場を提供します。また、国連が制定する国際女性デー（3月8日）の普及などを通じて、社会の基盤となるジェンダー平等を推進し、持続可能で活力ある社会を目指します。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/granada

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

バー グラナダ 075-361-9224（直通）