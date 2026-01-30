【ウェスティン都ホテル京都】桜咲く季節の美食を堪能 旬の食材と京の風情が彩る「京都の春うらら」ブッフェ ３月・４月限定開催

株式会社近鉄・都ホテルズ3月ブッフェ イメージ

桜の便りとともに、日ごとに温かさを増す春の訪れを感じる季節に、目にも舌にも春を感じる季節感あふれる内容でご用意します。「シラスとアスパラガスのミモザ」や「桜海老と菜の花のキッシュ」など、春の彩りを感じる前菜をはじめ、「筍もちあられ揚げ 生姜と桜海老のあん」「京豆腐と真鯛桜葉巻き 揚げ出し仕立て」といった京都ならではの風情あふれる一品をご用意。旬の筍と鶏肉を使った「鶏肉と筍の青さ海苔バターソテー」や西京味噌ソースで仕上げた「ポークステーキ」、「春野菜チャンプルー」など、季節の食材をふんだんに使ったお料理が並びます。一番出汁で仕上げた「鯛茶漬け」は、春の訪れを感じる特別な一品です。「さくらといちごのプリン」「桜のフィナンシェ」など、春らしいデザートも豊富に取り揃えます。

桜の名所「蹴上インクライン」を眺める窓側席のプランもご用意します。満開の桜を愛でながら、うららかな春のひとときをお過ごしください。お花見帰りのお食事に、春のお散歩の途中に、季節の美食をご堪能いただけます。

■実施概要

「京都の春うらら」ブッフェ

【開催期間】

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【開催店舗】

2階 オールデイダイニング「洛空」

【営業時間】

ランチ （月~木）11：30～14：30/（金土日祝）11：30～・13：30～の二部制

ディナー （月~木）17：00～21：00/（金土日祝）17：00～・19：30～の二部制

※4月からは、ランチタイム二部制は土日祝のみ

※4月27日（月）、28日（火）、30日（木）は二部制

※3月20日（金）～4月10日（金）の期間中の平日は土日祝と同じ二部制

【料 金】

ランチ （平日）6,500円 /（土日祝）7,500円

ディナー （平日）8,500円 /（土日祝）9,500円

※大人1名様のご利用で小学生1名様が無料（幼児無料）

※4月27日（月）、28日（火）、30日（木）は土日祝料金

【メニュー一例】

＜３月ランチ＞

シラスとアスパラガスのミモザ/スモークチキン 木の芽味噌ソース/スモークサーモン 柚子と人参ピューレ/桜海老と菜の花のキッシュ/あさりの冷製小茶碗蒸し/筍もちあられ揚げ 生姜と桜海老のあん/鶏肉と筍の青さ海苔バターソテー/ジャンボハンバーグ/春野菜チャンプルー/京豆腐と真鯛桜葉巻き 揚げ出し仕立て/新玉葱とむき海老のココット焼き/にがり絹ごしの湯豆腐/ローストビーフ/フィッシュバーガー/ジャガイモバターコーンピッツア/春キャベツと桜海老のパスタ/一番出汁の鯛茶漬け (平日限定)/天ぷら/鶏ガラ仕立て昔ながらの醤油ラーメン/にぎり寿司(土日祝限定)

＜3月ディナー＞

シラスとアスパラガスのミモザ/桜海老と菜の花のキッシュ/鴨の照り焼き/炙りトラウトサーモンと柚子かぶら/白身魚と春野菜のスチーム/ポークステーキ 西京味噌ソース/海老と筍のマカロニグラタン/赤魚の九条ねぎ味噌焼きと春色野菜白扇揚げ/鶏もも肉と京生麩の治部煮/桜海老と若竹の小茶碗蒸し/味噌汁嵯峨野味噌仕立て/揚げたこ焼き/ローストビーフ/ホテルオリジナル引き立てコンソメスープ/ジャガイモバターコーンピッツア/牛肉のグリル（土日祝限定）/産地直送鮮魚を織り交ぜた握り寿司(鯛 鮪 サーモン 間八 赤えび 煮穴子 イクラ等)/天ぷら/鶏ガラ仕立て昔ながらの醤油ラーメン

＜3月デザート＞

苺のショートケーキ/さくらといちごのプリン/フロマージュフレーズ/マカロン/桜のフィナンシェ/抹茶クッキー/レモンタルト/桜のシフォンケーキ（ランチ限定）/いちごのミルフィーユ(ディナー限定)/ カヌレ（土日祝限定）

一番出汁の鯛茶漬け (平日ランチ限定)桜海老と若竹の小茶碗蒸し赤魚の九条ねぎ味噌焼きと春色野菜白扇揚げ桜のシフォンケーキ (ランチ限定)

＜4月ランチ＞

アスパラガスと新玉葱のペペロンチーノ/蒸し鶏 そら豆ディップ/イカと菜の花の梅肉ソース/炙り水ダコ/ポークピカタ トマト味噌ソース/春野菜と桜海老のフリッタータ/山菜ピラフ/あさりと筍の白蒸し貝だし仕立て/京丹波高原豚と新玉ねぎの出汁しゃぶポン酢あん/都ホテル＆リゾーツカレー/味噌汁京桜味噌仕立て/赤魚の九条ねぎ味噌焼きと春色野菜白扇揚げ /揚げたこ焼き/ローストビーフ/フィッシュバーガー/シラスと九条ねぎのピッツア/オニオンブルーテパスタ/さくら散らし寿司(平日限定)/天ぷら/鶏ガラ仕立て昔ながらの醤油ラーメン/にぎり寿司(土日祝限定)

＜4月ディナー＞

アスパラガスと新玉葱のペペロンチーノ/菜の花と豚肉のしゃぶしゃぶ/カツオのたたきサラダ仕立て/京都産大豆の汲み上げ湯葉/鶏腿肉の照り焼き 九条ねぎバルサミコソース/海老の翡翠ソテー バジルソース/筍もちあられ揚げ 生姜と桜海老のあん/京豆腐と真鯛桜葉巻き 揚げ出し仕立て/鶏もも肉の西京焼きとよもぎ麩田楽串/味噌汁嵯峨野味噌仕立て/都ホテル＆リゾーツカレー/にがり絹ごしの湯豆腐/京豆腐と真鯛桜葉巻き 揚げ出し仕立て/ローストビーフ/ホテルオリジナル引き立てコンソメスープ/シラスと九条ねぎのピッツア/フィッシュバーガー/牛肉のグリル（土日祝限定）/オニオンブルーテパスタ/産地直送鮮魚を織り交ぜた握り寿司(鯛 鮪 サーモン 間八 赤えび 煮穴子 イクラ等)/天ぷら/鶏ガラ仕立て昔ながらの醤油ラーメン

＜4月デザート＞

苺のショートケーキ/プリン/チョコムース又はチョコロール/フルーツタルト/マカロン/ヘーゼルナッツとキャラメルのフィナンシェ/いちごのミルフィーユ(ランチ限定)/ きなこのブッセ（ディナー限定）/カヌレ（土日祝限定）

4月メニュー 集合イメージあさりとグリンピースの冷製スープあさりと筍の白蒸し貝だし仕立て海老の翡翠ソテー バジルソース

桜シーズン 店内イメージ桜シーズンプラン

蹴上インクラインの桜を眺める窓側席の確約と、ロゼスパークリングワイン1杯付きのランチタイム限定プラン。

【販売期間】

2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）

ランチブッフェ 11:30～/13:30～の二部制

【料金】

（平日）7,500円/（土日祝）8,500円

提供メニュー イメージ「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」

3月8日は、国連が制定する「国際女性デー｜女性の生き方を考える日」として、男女ともにジェンダー平等について考え、アクションする日です。ウェスティン都ホテル京都は、女性のエンパワーメントとジェンダー平等の社会実現をめざすHAPPY WOMAN(R)の活動に賛同し、オールデイダイニング「洛空」でシンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）を彩るアイテムをご用意します。

【提供期間】

2026年3月1日（日）~3月31日（火）

【提供メニュー 一例】

＊イカと飛子の柚子胡椒マヨネーズ

＊あさりの冷製小茶碗蒸し

＊炙りトラウトサーモンと柚子かぶら

＊マカロン

※写真はすべてイメージです。

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。

※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

ウェスティン都ホテル京都 レストラン予約係（営業時間 10：00～19：00）

TEL：075-771-7158

予約サイト https://www.tablecheck.com/shops/westin-kyoto-buffet/reserve

ウェスティン都ホテル京都

京都・東山に位置し、1890年の創業以来、数多くのVIPをお迎えしてまいりました。広々とした館内は、建築家・村野藤吾氏によるデザインが随所に感じられ、歴史的風格とデザインの優美さが息づく空間です。

2021年に完了したリニューアルでは、5つのレストラン&バーが生まれ変わりました。オールデイダイニング「洛空」では眺望を楽しみながら季節ごとのテーマブッフェを、「ドミニク・ブシェ キョート」では、京都産野菜や地元食材を取り入れ、伝統的なフレンチの技法を軸に四季や京都の魅力を表現する洗練された美食をお楽しみいただけます。客室は広々とした空間と独立したバスルームを備え、全室に雲の上で眠るような寝心地の「ヘブンリーベッド」を設置。周辺環境との調和を大切にした洗練された客室の窓からは、中庭の緑や京都市内の眺望をご堪能いただけます。

敷地内で湧出した天然温泉を使用したSPA「華頂」は、2,100平方メートル のゆったりとした広さで心と身体を癒す空間です。村野藤吾氏設計の数寄屋風別館「佳水園」では、客室のバスルームで華頂山から湧出した天然温泉をお楽しみいただけるほか、天然岩石を利用した佳水園庭園も見どころのひとつ。また、スイートルーム宿泊者専用の「Westin Club」やウェスティンワークアウトなど、充実したウェルネス施設も完備しています。四季折々に移り変わる京都の町並みを一望できる屋上庭園など、館内には見どころが多数ございます。

周辺には南禅寺や知恩院、平安神宮などの寺社仏閣をはじめ、美術館や動物園などがあり、京都観光にも便利な立地。日常を忘れて心と体をリラックスできる、安らぎのホテルステイであらゆる旅のニーズにお応えします。

公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto



公式インスタグラム

https://www.instagram.com/westinmiyakokyoto/



公式Facebook

https://www.facebook.com/westinmiyako.kyoto