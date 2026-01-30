最大75%OFF！家具ブランドCAGUUUが1/30(金)より「WINTER SALE」を開催！

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、欲しい家具に出会える家具ブランド「CAGUUU（カグー）」にて、1/30(金)から2/9(月)まで「WINTER SALE」を開催いたします。

本セールでは、人気家具を最大70％OFFでお買い求めいただけるほか、「WINTER SALE

」による自動割引を併用することで、最大75％OFFとなる大変お得な内容となっております。さらに、期間中はポイント5倍キャンペーンも同時開催。季節の変わり目に合わせた家具の見直しや、冬支度に最適なラインアップをご用意していますので、お得に揃えられるこの機会をぜひご活用ください。

・CAGUUU公式オンラインショップ：https://caguuu.com

■「WINTER SALE」概要

WINTER SALEでは、お買い物をさらにお得にお楽しみいただける3つの特別キャンペーンを実施いたします。

※キャンペーン詳細：https://caguuu.com/pages/winter-sale-2025

【期間】

2026年1月30日(金)18：00～2026年2月9日(月)12：00



１.期間限定「注文特典」

全商品を対象に、ご購入金額に応じて割引が自動的に適用されます。

【適用条件】

・6万円以上のご注文 → 2,000円OFF

・10万円以上のご注文 → 5,000円OFF

・20万円以上のご注文 → 15,000円OFF

・50万円以上のご注文 → 50,000円OFF

２.全商品対象・CAGUUUポイント5倍

WINTER SALE期間中は、通常の5倍のポイントが貯まります。

通常は「お買い上げ金額100円（税込）につき1ポイント」のところ、期間中は「お買い上げ金額100円（税込み）につき5ポイント」を進呈。

※1ポイント=1円として次回以降のお買い物にご利用いただけます。

※ポイントのご利用は、1回のご購入金額（税込）の5％が上限となります。



３.最大70%OFF！商品ビッグセール

人気商品を中心に、一部対象商品を最大70％OFFの特別価格でご提供します。さらに、上記の注文特典との併用で、最大75％OFFのお買い得価格となります。

※商品の価格や割引内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※割引価格は商品割引です。購入金額に応じてさらにお得にご購入いただけます。

対象商品はこちら：https://caguuu.com/collections/big-sale

【人気商品】（※一部抜粋）

［20％OFF］分割式シェニールカウチソファ

自由なレイアウト変更が可能な分割式カウチソファ。羽毛とPP綿を使用した座面は、包み込まれるような柔らかさと安定したサポート性を両立しています。耐久性に優れた木製×スチールフレームを採用し、カバーは取り外して洗濯可能。体勢に合わせて自由に調節できる可動式背もたれクッションで、くつろぎの時間をより快適に。

商品URL：https://caguuu.com/products/xb0184

通常価格(税込)：\115,190 → 割引後価格：\92,090

［20％OFF］Grand Form グランドエアグライドマットレス

3種類の硬さをお選びいただける高反発マットレス。体型に応じたサポート設計のもと、体圧分散性に優れた2層式ポケットコイルと高反発ウレタンを採用し、自然で無理のない寝姿勢をサポート。快適な睡眠環境づくりをサポートするワンアイテムです。

商品URL：https://caguuu.com/products/brx02412001

通常価格(税込)：\91,790 → 割引後価格：\73,390

［20％OFF］AXISU アクシスコアライトオフィスチェア

背骨と腰部を支えるダブルサポート構造と、最大135°のリクライニング機能を備えたオフィスチェア。使用しない時はデスク下にすっきり収納でき、省スペースにも対応。ヘッドレストやアームレストの調整機能により、体型や姿勢に合わせてフィット、仕事からリラックスタイムまで快適にご利用いただけます。

商品URL：https://caguuu.com/products/mj00251021001

通常価格(税込)：\39,790 → 割引後価格：\31,790

［20％OFF］ホワイトアッシュスクエアダイニングテーブル

伸縮可能なエクステンション機能を備える天然木ダイニングテーブル。普段はコンパクトに、来客時にはゆとりあるスペースを確保でき、さまざまな暮らしのシーンに対応します。高品質なホワイトアッシュ材とセラミック天板を採用、また安定感のある脚部構造により、安心して長くご利用いただける一台です。

商品URL：https://caguuu.com/products/mzl02506023

通常価格(税込)：\107,990 → 割引後価格：\86,390

［20％OFF］Woody Prime Walnut ウォールナット材 コーナーテーブル

高さは49cmから75cmまで調節可能で、360度回転機能を備えたコーナーテーブル。リビングや寝室など多様な空間に対応し、使う人やシーンに合わせて柔軟に活用できます。ブラックウォールナット材とセラミック天板を採用し、上質な素材感と安定性を両立。日常使いに十分な耐荷重設計に加え、組み立ても簡単です。

商品URL：https://caguuu.com/products/xx002501007

通常価格(税込)：\49,190 → 割引後価格：\39,290

［10％OFF］スピーカーデザインナイトテーブル

イタリアンデザインのエレガンスを取り入れた、スピーカーデザインのナイトテーブル。洗練されたラインとおしゃれな佇まいが、寝室をはじめとする空間に上質なアクセントを添えます。引き出しはスムーズな開閉仕様で、日常動線にも配慮。限られたスペースでも使いやすい、収納性とデザイン性を両立した設計です。

商品URL：https://caguuu.com/products/ctym2411035

通常価格(税込)：\48,090 → 割引後価格：\43,290

■2月限定！CAGUUU全店舗10％OFF

2月1日（日）～2月28日（土）の期間限定で、CAGUUU全実店舗に展示されている全商品が、表示価格から10％OFFとなります。さらに、店頭で配布する「来店者限定クーポンカード」をご利用いただくことで、オンラインでもCAGUUUが誇る3,000点以上の全ラインナップを10％OFFでお買い求めいただけます。

実物でしっかりと品質を確かめたうえで、ご自宅での暮らしをイメージしながら検討できるのも、実店舗ならではの魅力です。この機会に、ぜひお近くのCAGUUU店舗へお越しください。

■CAGUUUについて

- キャンペーンの詳細：https://caguuu.com/pages/shop-sale-2602- 店舗一覧：https://caguuu.com/pages/caguuu-shoplist

独自のD2CモデルとODMの活用により、デザイン・品質・価格のすべてにおいて妥協のない家具を、よりお求めやすい価格でお届け。3,000点以上の豊富な家具ラインナップで、お客様のライフスタイルやニーズに寄り添い、誰もが家具を自由に選べることを目指しています。

プロサッカー選手であり投資家でもある本田圭佑氏には、以前よりCAGUUUの理念と将来への挑戦に共感いただき、出資もしていただいております。

そして今回、ブランドアンバサダーに就任いただくことになりました。今後は、本田氏とともに、家具を通じてより多くの人に快適で自由な暮らしの楽しさを伝えていきます。

■会社概要

- CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu- 製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

公式アプリ：https://caguuu.com/s/1463

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

楽天市場 ：https://www.rakuten.co.jp/caguuu/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/CAGUUU/page/D3F4D6DA-F0A4-41BA-9A3D-F8B3DE0C492A

Yahoo!ショッピング ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/caguuu/

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/shop/caguuu

【SNS】

LINE： https://line.me/R/ti/p/@795veuer

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@caguuu_official

X：https://x.com/caguuu_official

YouTube：https://www.youtube.com/@CAGUUU_official

Threads ：https://www.threads.net/@caguuu_official

Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560440906560

Pinterest：https://jp.pinterest.com/caguuu_official/