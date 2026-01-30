『勝利の女神：NIKKE』より、エリシオンのアカデミア部隊所属「マルチャーナ」が「スクールデイズ」コスチュームでフィギュア化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『勝利の女神：NIKKE マルチャーナ - スクールデイズ 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■勝利の女神：NIKKE マルチャーナ - スクールデイズ 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：44,000円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高：約230mm

【素材】プラスチック

原型制作：盛蔵(Heartstrings)

彩色：yozakura

制作協力：ドラゴンクラフト

『勝利の女神：NIKKE』より、エリシオンのアカデミア部隊所属「マルチャーナ」が「スクールデイズ」コスチュームで1/4スケールフィギュア化。

全指揮官が釘付けになったバーストスキル使用時のアニメーションをモチーフに、振り向きポーズで立体化しました。

透明素材を使用した透け感のあるシャツから覗くボディライン、タイトなスカートが強調するヒップラインなど、まさに1/4スケールならではの存在感。

制服モチーフの衣装と「マルチャーナ」の成熟した佇まいが融合した、ファン必見の一体です。

存在感抜群の「マルチャーナ」を、ぜひあなたのコレクションにお迎えください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)2022-2026 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

【店舗情報】

