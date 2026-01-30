『勝利の女神：NIKKE』より、エリシオンのアカデミア部隊所属「マルチャーナ」が「スクールデイズ」コスチュームでフィギュア化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『勝利の女神：NIKKE マルチャーナ - スクールデイズ 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●勝利の女神：NIKKE マルチャーナ - スクールデイズ 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197081&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■勝利の女神：NIKKE マルチャーナ - スクールデイズ 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：44,000円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：フリーイング
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約230mm
【素材】プラスチック
原型制作：盛蔵(Heartstrings)
彩色：yozakura
制作協力：ドラゴンクラフト
『勝利の女神：NIKKE』より、エリシオンのアカデミア部隊所属「マルチャーナ」が「スクールデイズ」コスチュームで1/4スケールフィギュア化。
全指揮官が釘付けになったバーストスキル使用時のアニメーションをモチーフに、振り向きポーズで立体化しました。
透明素材を使用した透け感のあるシャツから覗くボディライン、タイトなスカートが強調するヒップラインなど、まさに1/4スケールならではの存在感。
制服モチーフの衣装と「マルチャーナ」の成熟した佇まいが融合した、ファン必見の一体です。
存在感抜群の「マルチャーナ」を、ぜひあなたのコレクションにお迎えください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)2022-2026 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.
