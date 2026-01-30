【グランドプリンスホテル広島】ワインを片手に楽しむ春のアートワークショップ「Art Wine Maison SETOUCHI」を開催
空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年3月8日（日）、ホテル22階の「ス(https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/restaurant/bostom/)テーキ＆シーフード ボストン(https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/restaurant/bostom/)」にて、ワインを片手に楽しむアートワークショップ「Art Wine Maison SETOUCHI」を開催いたします。
Art Wine Maison SETOUCHI（イメージ）
本イベントをプロデュースするのは、SNSの総フォロワー数約9万人を誇る広島のグルメ系インフルエンサー・広島グルメゾン。昨年より広島市内中心部のレストランやホテルで同イベントを開催し、注目を集めてきました。今回は当ホテルの魅力の一つである瀬戸内海の景色を眺めながら、「花」をテーマにしたホテルソムリエセレクトのワインと、インテリアアート制作をお楽しみいただけます。
また、ワークショップの後には、「ステーキ＆シーフード ボストン」の料理長が手掛けた「花」をテーマにしたランチをご用意いたします。
五感をたっぷりと使って春の訪れを楽しむ、優雅なひとときをお過ごしください。
Art Wine Maison SETOUCHI 概要
【日程】2026年3月8日(日)
【時間】受付 10:15A.M.～ / 体験 10:30A.M.～12:30P.M. / ランチ 12:30P.M.～
【会場】22F ステーキ＆シーフード ボストン
【料金】1名さま \10,000
【内容】アート体験+ワイン3杯+ランチ
※3日前までのご予約制です。
※定員人数がございます。
※ドリンクはノンアルコールもご用意可能です。
詳細を見る :
https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/plan/bostom/202603artwinemaisonsetouchi
イベント内容 詳細体験
「花」をテーマにした、インテリアアートのワークショップ。広島県出身のアーティスト・村上貴信氏のサポートのもと、お好きな色を使ってキャンバスに絵を描きます。
エプロンなどはすべて用意いたしますので、手ぶらでご参加可能です。
ホテルソムリエがセレクトしたワインを味わいながら、世界に一枚の作品づくりをお楽しみください。
ワークショップ（イメージ）
アーティスト 村上 貴信
広島県出身。人間が持つ「解釈」にフォーカスした油彩作品を抽象的に表現。瀬戸内海の自然や現代の価値観を100年以上残る油彩画にのせ、後世に伝えていく。
アーティストとして作品づくりだけではなく、地元広島をアートで盛り上げようと日本酒のお祭りやアパレルショップ、商業施設の企画や運営のサポート活動なども行っている。
ランチ
「ステーキ＆シーフード ボストン」の料理長・稲山裕二が手掛けた「花」がテーマのランチをお楽しみください。
エディブルフラワーや花のモチーフを取り入れた、彩り豊かな一皿一皿をお届けいたします。
＜メニュー＞
・生ハムクリームチーズ エディブルフラワーサラダ
・国産牛ホホ肉のポトフ ヴァイオレットマスタード
・フランボワーズオペラ お花の香りとともに
・パン
・コーヒー
ランチ（イメージ）
ランチ（イメージ）
ステーキ&シーフード ボストン 詳細
ホテル22階に位置する洋食レストラン。店内には、瀬戸内海の多島美を望む一般席と、広島市街地の景色や元宇品公園の豊かな緑を見下ろす個室を備えています。ステーキや魚介類、地元の食材を取り入れた料理を、ソムリエセレクトのワインとともにお楽しみいただけます。
※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。 ※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。