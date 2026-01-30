没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」 2026年3月19日（木）に開業決定、2月10日（火）よりチケット販売を開始

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）は、大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」内で企画・運営する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）の開業日を2026年3月19日（木）に決定しました。 これに伴い、2026年2月10日（火）より公式Webサイトにて入館チケットの販売を開始します。あわせて、未公開であったゾーン1、3、4のビジュアルおよび、アクアクララ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之、以下 アクアクララ）とのゾーンスポンサー契約の締結に関してお知らせします。

■開業日およびチケット販売について

「BASEGATE横浜関内」のグランドオープンと合わせ、「ワンダリア横浜」の開業日は、2026年3月19日（木）となりました。開業に先立ち2月10日（火）よりチケットの販売を開始します。

■新ビジュアルと各ゾーンの説明について

- 開業日： 2026年3月19日（木）- チケット販売開始日： 2026年2月10日（火）（予定）- 販売場所： ワンダリア横浜 公式Webサイト（https://wonderia.jp） ※チケット価格や券種の詳細については、販売開始日に公式Webサイトにて公開いたします。

ワンダリア横浜は全6つのゾーンで構成されており、今回新たに3つのゾーンのビジュアルを公開しました。以前公開(https://dena.com/jp/news/5321/)したビジュアルとあわせ、自然を舞台にした5つのゾーンの世界観をより鮮明にイメージしていただけます。

■ゾーンスポンサー契約の締結について

左からゾーン1、ゾーン3、ゾーン4のイメージビジュアル- ゾーン1「うつろう四季の彩り」： 高原を舞台に時間の経過による四季の移ろいをダイナミックに感じていただくゾーンです。春夏秋冬を暮らす生き物の様子が垣間見られます。- ゾーン3「擬態する森」：舞台は原始のまま美しく広がる原生林。愛くるしく動き回るヤマネコの目線を追体験し、“擬態”する生き物たちが織りなす空間の変化をご体感いただけます。- ゾーン4「闇にふれ、光と踊る」： 洞窟を舞台に光の粒に包まれるような体験を提供します。光の変化が織りなす空間美とともに、闇を照らす生き物たちの幻想的なきらめきをお楽しみいただきます。

このたび、アクアクララと「ワンダリア横浜」におけるゾーンスポンサー契約を締結しました。本契約に基づき、同社にはゾーン1からゾーン6までの全ゾーンへのご協賛をいただきます。また、施設内のワンダリアカフェにはアクアクララのウォーターサーバーを設置し、来館者に美味しいお水を提供いただく予定です。リターナブルボトルを使用し、ゴミを出さないスタイルで、生命の源であるお水を通じて「人々のくらし」を満たすアクアクララと、自然や都市を舞台とする「ワンダリア横浜」の親和性が高いことから、今回のパートナーシップが実現しました。

■「ワンダリア横浜 Supported by Umios」施設概要

■「ワンダリア横浜 Supported by Umios」とは

ゾーンサインのイメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/169_1_77c540b6ebfea4dfc40dd1d998c33870.jpg?v=202601300521 ]

DeNAが企画運営する「ワンダリア横浜 Supported by Umios」は、驚きや不思議との出会いを臨場感のある映像とともにお届けする没入型体験施設です。来館者は高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンを巡り、日常では体験できないような生き物や自然との出会いを楽しむことができます。また、本施設オリジナルの「ワンダリアアプリ」を使うことで、映像に登場する生き物の情報を入手し、多様な生き物とのつながりや、学びのきっかけにふれられるほか、生き物を見つけることで達成できるミッションなどを通してゲーム感覚で施設内を探求することができます。

営業時間 ：月曜日～木曜日10:00-19:00、金曜日～日曜日／大型連休等：10:00-21:00

公式サイト ： https://wonderia.jp

公式SNS ：Instagram（@wonderia_yokohama）(https://www.instagram.com/wonderia_yokohama/) TikTok（@wonderia_yokohama） (https://www.tiktok.com/@wonderia_yokohama) X（@Wonderia_info）(https://x.com/Wonderia_info) LINE（ワンダリア横浜）(https://lin.ee/4hh77AK)

■BASEGATE横浜関内について

「横浜市旧市庁舎街区活用事業」としてJR関内駅前に建設中の大規模複合街区。オフィスや新産業創造拠点、飲食店を中心とした商業エリア、旧横浜市庁舎行政棟を保存・活用したホテルなどからなる、大規模ミクストユース型プロジェクト。開業日は2026年3月19日（木）を予定。

公式サイト ：https://basegate-yokohama-kannai.com/

公式SNS ：Instagram （@basegate_official）(https://www.instagram.com/basegate_official)

■アクアクララについて

アクアクララ株式会社は、全国各地のフランチャイズ加盟店と共に安心・安全なボトルドウォーターをお届けする宅配水事業を全国展開しています。環境配慮として、3R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進し、リユース（使用後、回収・洗浄・充填）できるリターナブルボトルの採用、ボトル・キャップのリサイクルを実施しています。また、環境配慮型洗浄剤を開発する等排水にも妥協せず、循環型社会の実現に向けた活動を進めています。