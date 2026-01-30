野村不動産グループ4 社がスポーツ活動の促進に取り組む　「スポーツエールカンパニー2026」および「令和７年度東京都スポーツ推進企業」に認定

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/879_1_eae468195e649012351545b484a7d7df.jpg?v=202601300521 ]

野村不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：新井 聡、以下「当社」）は、当社グループ４社がスポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」 および東京都「令和７年度東京都スポーツ推進企業」に認定されたことをお知らせします。

今回認定されたのは、野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾 大作、以下「野村不動産」）、野村不動産ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：日比野 勇志、以下「野村不動産ソリューションズ」）、野村不動産パートナーズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：問田 和宏、以下「野村不動産パートナーズ」）、野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（本社：東京都中野区／代表取締役社長：小林 利彦、以下「野村不動産ライフ＆スポーツ」）です。

引き続き当社グループは、すべての従業員の心身の健康を何よりも大切にした「ウェルネス経営」を推進し、当社グループの行動指針の一つに掲げる「活き活きと働くウェルネスの実現」をめざしてまいります。

１．「スポーツエールカンパニー2026」認定について

スポーツ庁が、従業員自身が行うスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定するもので、その企業の取組を広く周知することで他企業への横展開を促し、ビジネスパーソンのスポーツ実施率の向上を目指すとともに、従業員の健康管理を考え戦略的に取り組んでいる企業の社会的評価の向上を図っています。

また、取り組みの継続性に対し認定回数に応じて、Bronze（ブロンズ、5 回～6 回）、Silver（シルバー、7～9回）、Gold（ゴールド、10 回以上※１）認定があります。

このたび当社グループ4 社の認定については以下の通りで、野村不動産パートナーズと野村不動産ライフ＆スポーツは、通算認定回数7 回～9 回の受賞企業が対象となる「Silver」認定となりました。

URL：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

※１：本年が9 回目の年度となり、Gold 認定の企業はありません。

２．「令和7 年度東京都スポーツ推進企業」認定について

東京都が都内の企業等を対象に、スポーツへの意欲を高めるため、従業員自身のスポーツ活動の促進またはスポーツ分野での社会貢献の取組を行う企業を「東京都スポーツ推進企業」として認定する制度です。

このたび、野村不動産・野村不動産ソリューションズ・野村不動産パートナーズ・野村不動産ライフ＆スポーツの4社が、東京都による「令和7 年度東京都スポーツ推進企業」に認定となりました。

URL：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/company/

3．当社グループの取り組みの一例

【野村不動産パートナーズ】

野村不動産パートナーズは、社員のフィットネスクラブの利用促進とスポーツ同好会の活動支援といった取組みが評価され、平成29 年(2017 年)度に創設された「スポーツエールカンパニー」に9 回連続で認定され、通算認定７～９回の企業に与えられるSilver 認定をいただきました。

これからも、お客様に質の高いサービスを提供するために、社員の心身の健康維持・増進に向けた取組みを積極的に支援し、全ての社員が健康でイキイキと働ける会社を目指してまいります。

・ウェルネス経営への取組み https://www.nomura-pt.co.jp/corporate/wellness/

◆野村不動産パートナーズの取組み例（同好会活動への助成金支援）

【野村不動産】

野村不動産では、従業員のスポーツクラブの利用促進やライフログアプリを活用した部署対抗イベント、同好会の活動支援などの取り組みが評価され、「スポーツエールカンパニー」に通算3 回認定されています。

2019 年より導入したスポーツクラブ「MEGALOS」の利用料補助制度の利用促進として、同スポーツクラブのインストラクターを招いた健康体操や健康測定会（体組成・骨密度測定、カウンセリング、ロコモチェック）などを定期的に実施しています。また、野球・サッカー・バスケットボール・テニス・バドミントン・ランニング・e スポーツなど、様々な同好会活動を支援し、組織の枠を超えた部署間・世代間コミュニケーションと従業員同士の相互理解を促進しています。

今後も、従業員が心身ともに健康で、活き活きと仕事に取り組むことができるよう、スポーツ活動の支援や促進をはじめとする取り組みを積極的に実施してまいります。

・ウェルネス経営への取組み https://www.nomura-re.co.jp/corporate/health/

◆野村不動産の取組み例（健康体操・健康測定会）

【ご参考】

野村不動産グループ2030 年ビジョン「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developer へ」の実現を目指し、グループ全体で、人びとの「幸せ」と社会の「豊かさ」の最大化を追求するため、2025 年4 月に新たな経営計画を公表しました。

＜経営計画における３カ年計画の事業方針＞

※3カ年計画は長期経営方針を基に、今後3カ年で注力する事業方針を示したものになります。