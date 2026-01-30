大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は、２０２２年２月２１日にミライドア株式会社（旧・フューチャーベンチャーキャピタル株式会社）と共に設立した「だいしん創業支援２号ファンド」において、第１３号となる投資を行いましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、２０１４年に設立した「だいしん創業支援ファンド」の後継ファンドで、大阪地域での創業者に対し資本と経営の強化を支援する目的のものです。また、その活用促進にあたっては日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携しています。

今後も、大阪で起業を考えている方や創業間もない方に対して積極的に投資を行っていきます。

◆企 業 名 ＩＮＦＲＯＮＴ株式会社 代表取締役 松本 正道

◆設 立 ２０１９年９月５日

◆事業内容 独自のセキュリティ認証サービス「Infront Security」を運営

◆投資実行日 ２０２６年１月１６日

◆特 徴

同社は、「誰もが安心してデジタルサービスを利用できる社会を目指す」というミッションのもと、独自のセキュリティ認証サービス「Infront Security」を運営する会社です。「Infront Security」は電話番号と端末情報を活用し、安全性と操作の簡便さを高度に両立させたセキュリティ認証サービスとなっており、webサービスの不正利用対策を強化しながらマーケティング施策の精度向上を実現できるソリューションとして、すでに複数の大手企業のセキュリティ認証手段として導入されています。