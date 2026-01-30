大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は、２０２２年２月２１日にミライドア株式会社（旧・フューチャーベンチャーキャピタル株式会社）と共に設立した「だいしん創業支援２号ファンド」において、第１４号となる投資を行いましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、２０１４年に設立した「だいしん創業支援ファンド」の後継ファンドで、大阪地域での創業者に対し資本と経営の強化を支援する目的のものです。また、その活用促進にあたっては日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携しています。

今後も、大阪で起業を考えている方や創業間もない方に対して積極的に投資を行っていきます。

◆企 業 名 Ｃｌａｓｓｍａｔｅ株式会社 代表取締役 井坂 浩章

◆設 立 ２０２１年５月１９日

◆事業内容 「メタバース×リアル留学」にて英会話、国際交流、異文化理解を体験

◆投資実行日 ２０２６年１月３０日

◆特 徴

同社は、「Open World Through Education!」をミッションに掲げ、海外留学の経済的・地理的な格差解消を目指しています。主力事業であるメタバース空間での「オンライン留学」に加え、フィリピンでのリアルな海外教育旅行を組み合わせ、ハイブリッドな学びの機会を創造し、英会話、国際交流、異文化理解を体験できます。全国の自治体や学校への導入、累計生徒数は５,６００名を超え、多様な学びの機会を創出しています。

当金庫主催、「第４回創業ビジコン」理事長賞受賞者。