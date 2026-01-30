最新刊「リスモン業種別審査ノートVol.２」を発行　～17業種の最新動向や倒産分析データを掲載、無料のWebアプリも1月30日17時にアップデート！～

リスクモンスター株式会社

与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一、以下「リスモン」）は、会員向け書籍の最新刊「リスモン業種別審査ノートVol.2（第4編）」を2026年1月30日（金）に発行しました。

「リスモン業種別審査ノート」は、リスモンサービスを利用する会員企業の皆様が与信管理の対象としている業種の中から主要な業種を選定、シリーズ全3巻合計51業種を網羅した、企業分析や与信審査に携わる担当者必携のハンドブックです。

本書では、17業種の最新動向を体系的に整理し、リスモン独自の格付データや倒産企業分析結果を掲載、各業界の特性や取引におけるリスク要因の見極めに役立つレポートに仕上げています。

書籍「リスモン業種別審査ノート」は非売品ですが、より多くの皆様にご活用いただけるよう、Webアプリ版では会員限定コンテンツの一部を公開し、51業種の業界情報を無料でご利用いただけます。

1月30日（金）17時に今回改定17業種のバージョンアップを予定しておりますので、Webアプリへアクセスしてご活用ください。

【こんな方におすすめ】

営業職 ： 業界別の商習慣や課題を事前に把握し、提案の質を高めたい方

審査・財務部門 ： 初めて接する業種のリスク評価・与信判断の参考に

マーケティング・企画部門 ： 新規参入検討時の業界構造や市場特性の把握に

リスモン業種別審査ノートについて

「リスモン業種別審査ノート」は、リスモンサービスを利用する会員企業の皆様が与信管理の対象としている業種の中から主要な業種を選定、シリーズ全3巻合計51業種を網羅した、企業分析や与信審査に携わる担当者必携のハンドブックです。

各業種は大きく、「与信審査編」と「データ分析編」の２章編成で構成しています。

与信審査編・・・それぞれの業界における取扱製品や商流、業界構造、収益構造、与信管理のポイントをわかりやすく解説し、初見の方でも業界特性の把握しやすい内容です。

データ分析編・・・生存企業と倒産企業を多面的に比較し、表面的な業績指標だけでは見えにくい業界内ポジションや倒産リスクの兆候の把握に役立つ分析レポートです。

51業種

＜Webアプリでいつでも閲覧可能＞

・ 会員限定コンテンツを無料公開！ 会員限定書籍の一部（与信審査編）を無料開放

・ 51業種の業界情報がわかる！ 業界の市場概要やビジネスモデル、業界天気図を掲載

・ いつでもどこでもアクセス可能！ PC・スマホからブラウザで簡単利用。”使える業界情報”を閲覧可能

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年9月末時点で14,710（内、与信管理サービス等8,072、ビジネスポータルサイト等3,034、教育事業等3,079、その他525）となっております。



