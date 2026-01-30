FWD生命、オリックス・バファローズの2026年シ-ズンユニフォーム広告スポンサー契約を締結

FWD生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社 (本社：東京都中央区、代表取締役社長兼CEO ：伊地知 剛)は、オリックス・バファローズの2026年シーズンのユニフォーム広告スポンサー契約を締結したことをお知らせします。

FWD生命は、野球を通じて多くの方に感動と興奮を届けているオリックス・バファローズのユニフォーム広告スポンサーになることは、当社が掲げるブランドスローガン「Celebrate living（人生を讃えよう。）」の実現につながると考えています。2026年シーズンもファンの皆さまとともにオリックス・バファローズを応援してまいります。

2月1日（日）の宮崎春季キャンプより、選手、監督、コーチが着用するユニフォーム上着の右袖に「FWD生命」ロゴが掲出されます。

FWD生命保険株式会社について

FWDグループは、香港証券取引所のメインボードに上場しており、アジアの10の地域で生命保険事業を展開しています。

FWD生命は「人々が抱く“保険”に対する感じ方・考え方を刷新すること」をビジョンに掲げ、

1996年8月の創業以来、常にお客さまの視点で考え、シンプルでわかりやすく、独自性豊かな商品・サービスを提供し、200万件を超えるご契約をお預かりしています。今後もFWDグループの一員としてアジアを代表する保険会社になることを目指します。

2025年11月28日発売のNEW よい保険・悪い保険2026年版（徳間書店）において、『FWD収入保障』が2018年の発売から7年連続で、ベストランキング第1位を獲得しました。

FWD生命についてより詳しく知りたい方は、www.fwdlife.co.jp(https://www.fwdlife.co.jp/)をご覧ください。