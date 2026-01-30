E1 東名　EXPASA海老名（上り）で「九州・沖縄物産展」を開催！

中日本エクシス株式会社

　中日本エクシス株式会社 南関東支店（神奈川県海老名市、支店長　吉田(よしだ)　力(つとむ)）は、2026年2月6日（金）から3月9日（月）までの期間、E1 東名高速道路(東名) 　EXPASA(エクスパーサ)海老名（上り、神奈川県海老名市）にて、「九州・沖縄物産展」を開催します。



　本物産展では、福岡県の名物「めんべい」や熊本県の「いきなり団子」など、九州・沖縄の各県を代表する銘菓や、重要無形文化財に指定されている伝統工芸品「久留米(くるめ)絣(がすり)」の帽子など、九州・沖縄地方の銘菓や名産品を250種以上取り揃えております。



　ぜひこの機会に、EXPASA 海老名（上り）にお越しください。







★催事情報★


【ショップ名】　九州・沖縄物産展


【開 催 期 間】　2026年2月6日（金）～3月9日（月）


【開 催 場 所】　EXPASA海老名（上り）　1階中央催事場


【営 業 時 間】　10時～21時



★おすすめ商品★　　※価格はすべて税込み、1月30日時点のものです。写真はイメージです。




【太宰府えとや（福岡県）】　梅の実ひじき(150ｇ)


　梅の実ひじきは、しそ風味の肉厚ひじきと、カリッと歯ごたえのよい梅の実の食感が爽やかな、ご飯によく合うふりかけです。ご飯に混ぜる、かけるはもちろんのこと、様々なお料理の具材としてもお使いいただけます。



　■販売価格：864円








【さかえ屋（福岡県】　なんばん往来　ラズベリー


　1984年の発売以来、福岡を代表する銘菓として長く親しまれている「なんばん往来」。アーモンド粉を100％使用したしっとりとした生地を、香ばしいパイで包み込み、甘酸っぱいラズベリージャムをサンドしています。コクのある味わいの中に、爽やかな酸味が広がる、贈り物にもおすすめの一品です。



　■販売価格：864円







【フジバンビ（熊本県）】


　　黒糖ドーナツ棒　8本　くまモンパッケージ


　黒糖ドーナツ棒は国産小麦や沖縄県製造黒糖など、こだわりの材料を使用した、外がさっくり、中はしっとり食感の棒状の和製ドーナツです。「はじめてなのに懐かしい」そんな気持ちになれるお菓子です。本物産展ではくまモンパッケージ商品をご用意しております。



　■販売価格：432円


※(C)2010熊本県くまモン　＃K35433


※くまモンは熊本県の登録商標です。







【アトスフーズ（鹿児島県）】　ちんこ団子


　薩摩川内市で親しまれているご当地の醤油焼き団子「ちんこ団子」。香ばしく焼き上げた小ぶりの団子に、甘辛い醤油だれが絡む、素朴ながら後を引く味わいです。地元ではおやつやお茶請けとして長く愛されてきた、鹿児島らしい一品です。



　■販売価格：810円








【株式会社コネクト（福岡県）】　久留米絣 帽子　☆伝統工芸品


　久留米絣は1957年に、木綿でははじめて「国の重要無形文化財」として指定されました。職人の高い技術によって作られる久留米絣にはファンの方も多く、その伝統をカジュアルなデザインの帽子と組み合わせました。



　■販売価格：3,600円～








