E1 東名　EXPASA海老名（上り）で「九州・沖縄物産展」を開催！

中日本エクシス株式会社 南関東支店（神奈川県海老名市、支店長 吉田(よしだ) 力(つとむ)）は、2026年2月6日（金）から3月9日（月）までの期間、E1 東名高速道路(東名) EXPASA(エクスパーサ)海老名（上り、神奈川県海老名市）にて、「九州・沖縄物産展」を開催します。

本物産展では、福岡県の名物「めんべい」や熊本県の「いきなり団子」など、九州・沖縄の各県を代表する銘菓や、重要無形文化財に指定されている伝統工芸品「久留米(くるめ)絣(がすり)」の帽子など、九州・沖縄地方の銘菓や名産品を250種以上取り揃えております。



ぜひこの機会に、EXPASA 海老名（上り）にお越しください。

【ショップ名】 九州・沖縄物産展

【開 催 期 間】 2026年2月6日（金）～3月9日（月）

【開 催 場 所】 EXPASA海老名（上り） 1階中央催事場

【営 業 時 間】 10時～21時

【太宰府えとや（福岡県）】 梅の実ひじき(150ｇ)

梅の実ひじきは、しそ風味の肉厚ひじきと、カリッと歯ごたえのよい梅の実の食感が爽やかな、ご飯によく合うふりかけです。ご飯に混ぜる、かけるはもちろんのこと、様々なお料理の具材としてもお使いいただけます。



■販売価格：864円

【さかえ屋（福岡県】 なんばん往来 ラズベリー

1984年の発売以来、福岡を代表する銘菓として長く親しまれている「なんばん往来」。アーモンド粉を100％使用したしっとりとした生地を、香ばしいパイで包み込み、甘酸っぱいラズベリージャムをサンドしています。コクのある味わいの中に、爽やかな酸味が広がる、贈り物にもおすすめの一品です。



■販売価格：864円

【フジバンビ（熊本県）】

黒糖ドーナツ棒 8本 くまモンパッケージ

黒糖ドーナツ棒は国産小麦や沖縄県製造黒糖など、こだわりの材料を使用した、外がさっくり、中はしっとり食感の棒状の和製ドーナツです。「はじめてなのに懐かしい」そんな気持ちになれるお菓子です。本物産展ではくまモンパッケージ商品をご用意しております。



■販売価格：432円

※(C)2010熊本県くまモン ＃K35433

※くまモンは熊本県の登録商標です。

【アトスフーズ（鹿児島県）】 ちんこ団子

薩摩川内市で親しまれているご当地の醤油焼き団子「ちんこ団子」。香ばしく焼き上げた小ぶりの団子に、甘辛い醤油だれが絡む、素朴ながら後を引く味わいです。地元ではおやつやお茶請けとして長く愛されてきた、鹿児島らしい一品です。

■販売価格：810円

【株式会社コネクト（福岡県）】 久留米絣 帽子 ☆伝統工芸品

久留米絣は1957年に、木綿でははじめて「国の重要無形文化財」として指定されました。職人の高い技術によって作られる久留米絣にはファンの方も多く、その伝統をカジュアルなデザインの帽子と組み合わせました。



■販売価格：3,600円～

