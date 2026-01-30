【地域限定】対象商品を購入して「ロコ・ソラーレ」を応援！「ロコに届け！応援ストーンギフティングキャンペーン」を開催

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、スポーツギフティングサービス「エンゲート（Engate）」を展開するエンゲート株式会社と協働し、北海道北見地区(※1)のセブン‐イレブン約60店舗にて、スポーツスポンサーシップのDXモデル「エンゲートスポンサーシップモデル（ESM）」(※2)の実証実験を開始します。

2月2日（月）から15日（日）までの期間、対象商品を一度に2個以上購入することで得たポイントを、北海道北見市常呂町を拠点とし、地元に深く愛され続けている女子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ（Loco Solare）」にデジタルギフトとして贈ることができ、地域の購買運動が直接チームの支援につながる新しい循環を創出します。

※1 北見市、網走市、紋別市、美幌町、斜里町、大空町、遠軽町、湧別町、小清水町、佐呂間町、

調子府町、清里町

※2 エンゲートスポンサーシップモデルについてはこちらからご確認ください

URL：https://engate.co.jp/pdf/a3_esm_0601.pdf

実施概要

北見地区の店舗(※1)にて対象商品を一度に2個以上購入すると、ポイント引換券付きレシートを発券。こちらをレジにお持ちいただくと、クーポンコード付き応募チケットと交換します。エンゲートサイト内でクーポンコードを入力すると、100エンゲートポイントが付与され、「ロコ・ソラーレ」に応援ギフトを贈ることができます。なおクーポンコード付き応募チケットは、各店先着166枚の数量限定で、無くなり次第終了となりますのでご注意ください。

実施期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日） ※ポイント交換締切：2月18日（水）

対象エリア：北海道北見地区(※1)のセブン‐イレブン約60店舗

対象応援チーム：ロコ・ソラーレ（カーリング）

ポイント付与条件：対象商品を一度に2品以上購入で100エンゲートポイント付与

対象商品

■セブンプレミアムゴールド 金のハンバーグ

価格：398円（税込429.84円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

牛肉と豚肉、それぞれの旨味が溢れるジューシーなハンバーグ。肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立ちます。

■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼

価格：368円（税込397.44円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

脂ののった銀鮭を直火でしっかり皮まで香ばしく、ふっくらと焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

■セブンプレミアム さばの塩焼

価格：368円（税込397.44円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

脂ののったさばを、直火で皮目を香ばしくふっくらと焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べることができ、おかずやおつまみにもぴったりです。

■セブンプレミアム 厚焼き玉子

価格：178円（税込192.24円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

「こだわり新鮮たまご」を使用し、シンプルながらも旨味やコク、すっきりとした甘みに仕上げた厚焼き玉子です。柔らかい食感でカット済みなので食べやすく、さまざまなシーンで手軽に使えます。

■セブンプレミアム タン塩焼き

価格：328円（税込354.24円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

豚のタンを使用した、コリコリ食感が特長のタン塩焼きです。噛むほどに旨味を感じる、おつまみにぴったりな一品。

■セブンプレミアム 鉄板焼ハンバーグ 和風おろしソース

価格：278円（税込300.24円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

鉄板焼きで焼き感にこだわった、ふっくら肉汁溢れるハンバーグ。大根おろしが入った、さっぱり和風なソースをかけてお召し上がりください。

■セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入

価格：218円（税込235.44円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

こだわりの新鮮たまごを使用し、すっきりとした後味の醤油と風味の良いかつおだしで味付けしました。黄身はとろっと、白身は柔らかく仕上げ、ラーメンなどの具材はもちろん、そのままおつまみにしても◎

■セブンプレミアム ごぼうサラダ

価格：148円（税込159.84円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

ごぼうに下味を付け、和えるソースをシンプルにすることで素材本来の味を引き立てました。シャキシャキとした食感で食べごたえも抜群です。

■セブンプレミアム マカロニサラダ

価格：148円（税込159.84円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

ハムとツナの風味を引き立たせた、シンプルな味わいのマカロニサラダです。具材の食感やマヨネーズの旨味を楽しめます。

■セブンプレミアム ポテトサラダ

価格：138円（税込149.04円）

発売中

販売エリア：北海道北見地区

じゃがいも、にんじん、たまねぎが入った、定番のポテトサラダ。北海道男爵いもの素材本来の良さを味わえます。

累積ポイントに応じて「ファンの方への返礼品」も当たる！

ポイント付与後、累積ポイントに応じて「ファンの方への返礼品」が当たります。累積ポイントやランキングに応じて景品が変化します。エンゲートサイト内にクーポンコードを入力して、ぜひご応募ください！

応募期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）

景品：

A ロコ・ソラーレとオンラインもぐもぐタイム

B あなただけのオリジナル動画

C ロコ・ソラーレからの花束プレゼント

D ロコ・ソラーレアクリルスタンド

E 選手レアブロマイド（デジタル）

景品詳細：https://lp.engate.jp/esm/sej/202602/

キャンペーン問い合わせ窓口：https://engate.tayori.com/q/customers/

「ロコ・ソラーレ」について

ロコ・ソラーレは、北海道北見市常呂町を拠点とし、地元に深く愛され続けている女子カーリングチームです。平昌五輪で銅、北京五輪で銀メダルを連続獲得し、2023年には世界最高峰の大会シリーズとも言われる「グランドスラム・オブ・カーリング・トップ」で日本勢初の制覇を成し遂げました。世界トップレベルの技術と、笑顔を絶やさない抜群のチームワークを武器に、日本のカーリング界を牽引し続けています。

ロコ・ソラーレ（Loco Solare）公式HP：https://locosolare.jp/

「エンゲート」とは

エンゲートは、ファンの方がデジタルギフトを通じてスポーツチームや選手を応援できるWebサービスです。応援したいチームを選び、数十種類以上のギフトから選んで贈ることで、ファンの方から直接応援の気持ちを届けることができます。

サービス紹介動画：https://youtu.be/aLeALBPNi6w

エンゲート（Engate）ウェブサイト：https://engate.jp/

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。