夜景フレンチとショコラが彩るバレンタインフェア　フレンチ「ベイ・ビュー」で二人の時間を楽しむ　苺シャンパンカクテルとショコラパフェ付き限定ディナーコース

相鉄ホテル株式会社バレンタインの夜を彩るフレンチ「ベイ・ビュー」の特別コース

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、ホテル最上階のフレンチレストラン「ベイ・ビュー」にて、2026年2月1日（日）より、横浜の煌めく夜景とともに楽しむバレンタインデー限定の特別コースをご提供いたします。

フレンチシェフ高木が大切なお二人のために創り上げるバレンタインメニューは、華やぎと繊細美が見事に調和する一皿一皿が、特別な一日を彩るコースです。あまおうとモエ・エ・シャンドンを合わせたシャンパンカクテル「フレッシュレオナルド」でスタート、甘海老とキャビアのアミューズ、帆立とサーモンの前菜、フォアグラにトリュフの香りを重ねた温前菜など、季節感と食材の魅力を丁寧に引き出した一皿が続きます。魚料理には、旨味を凝縮したオマール海老のビスクをカプチーノ仕立てで提供、メインディッシュには、国産牛サーロインをカカオ香りが漂う赤ワインソースで仕上げた、バレンタインにふさわしい上品な一皿をご用意。デザートには、ショコラの魅力を存分に味わえる「パフェ オ ショコラ」で、特別な夜の締めくくりを演出します。さらに、世界的に希少価値の高いベネズエラ産“チュアオカカオ”を使用したホテルオリジナルボンボンショコラ「La Legenda（ラ レジェンダ）」を、本コース限定ギフトとしてプレゼントいたします。

また、ペストリーショップ「ドーレ」では、チョコレートをふんだんに使ったブレッドやマカロン、チョコレートケーキなどの季節限定アイテムを取り揃えております。大切な方への贈り物から、自分へのご褒美まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

【Valentine's Special Course ～二人で奏でるバレンタイン～概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/226/横浜の夜景を一望できるフレンチ「ベイ・ビュー」

■場所：フレンチ「ベイ・ビュー」（28F）

■期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

■時間：ランチ 11:30～16:30(最終入店14:30)

ディナー 月～金 17:30～22:30(最終入店20:30)

土 17:00～22:30(最終入店20:30)

日祝 17:00～22:00(最終入店20:00)

■料金：18,500円

・乾杯シャンパンカクテル付

・フォトフレーム付き記念写真

・ホテルオリジナルボンボンショコラ

チュアオ チョコレートボックス

「La Legenda（ラ レジェンダ）」含む

“あまおう”とモエ・エ・シャンドンのカクテルValentine's Special Course ～二人で奏でるバレンタイン～

■メニュー：

『Valentine's Special Course』～二人で奏でるバレンタイン～

・フレッシュレオナルド “あまおう”とモエ・エ・シャンドンの出会い

・ひとくちのお愉しみ 甘海老のタルタル キャビア

・帆立とノルウェ―産サーモンのコンフィ 金柑のソース

ブロッコリームースと彩り野菜を菜園に見立てて

・フォアグラのロワイヤル トリュフのクリームソース

・オマール海老のビスク カフィアライム香るカプチーノ

・薔薇のグラニテ

・国産牛サーロインのグリル カカオ風味の赤ワインソース

ビーツのピューレと季節の野菜

・パフェ オ ショコラ 紅茶のクリームとカカオニブのチュイル

・ショコラベリーティー

・パン各種

【フレンチ「ベイ・ビュー」料理長 高木 浩平】

調理師学校で学んだ後、フランス料理店で修業し、料理の基礎を固める。料理を通してフランスに魅せられ、大学のフランス語学科に入学し４年間フランスについての造詣を深める。卒業後、 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズへ入社、フレンチ「ベイ・ビュー」や宴会キッチンを経て 2018 年 、横浜スタジアム内 NISSAN STAR SUITES の専属シェフを任され、立ち上げから務める。 2019 年オールデイブッフェ「コンパス」のトップシェフに、2023 年 8 月よりホテル最上階に位置するフレンチ「ベイ・ ビュー」のシェフに就任。

【ペストリーショップ「ドーレ」チョコレートアイテム 概要】多彩な商品を取り揃えるペストリーショップ「ドーレ」

■場所：ペストリーショップ「ドーレ」(B1F)

■時間：月～土 10:00～19:00 日祝 10:00～18:00

■期間：2月1日（日）～3月31日（火）

『マカロン チュアオショコラ』

■料金：5個入り\1,600(税込) 10個入り\3,000(税込)

■内容：横浜ベイシェラトンホテルがシグニチャー食材として扱う、“伝説のカカオ”と称される希少なカカオ豆「チュアオ」を贅沢に使用した、新ペストリーシェフ 佐藤のスペシャリテ、マカロン。香り豊かなチョコレートガナッシュと、しっとりとしたマカロン生地が溶け合い、チュアオ特有の深いコクとほのかな酸味をお楽しみいただける一品です。

【ペストリーシェフ 佐藤 浩一（さとうひろかず）プロフィール】

銀座「マキシム・ド・パリ」にてパティシエとしてのキャリアをスタート。10年にわたる研鑽の中でフランス菓子の奥深い世界に魅了され、渡仏。2000年、パリに誕生した「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」の創業時よりスーシェフとして携わり、日本国内各店の立ち上げにも貢献。素材本来の持ち味を丁寧に引き出しながら、異なる食感のパートを組み合わせ、凝縮感のある味わいのケーキを追求。華美な装飾を控えたシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴で、多くのお客さまから高い評価を得ている。スペシャリテは、チョコレートの豊かな香りと深みを引き出したケーキやマカロン。繊細な食感とともに、印象に残る味わいを多くのファンに提供しつづけている。

2025年8月より、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ペストリーシェフに就任。世界中のお客さまが集うシェラトンの舞台で、国際的な感性と経験を活かし、横浜の地にふさわしい唯一無二のスイーツを皆さまにお届けします。

【伝説のカカオ“チュアオ”】

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、ホテルのシグニチャー食材のひとつとして、“伝説のカカオ”と称される希少なカカオ豆「チュアオ」を大切に扱っています。「チュアオ」は、ベネズエラ北部、山と海に囲まれたチュアオ村のみで生産される世界的にも希少価値の高いカカオ豆。フルーティーな香りと爽やかな酸味、そして上品で奥行きのある甘さを併せ持ち、最高品質のカカオとして世界中のショコラティエやパティシエから高い評価を受けています。 この「チュアオ」は、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの公式PRアンバサダーであり、ベネズエラ出身のアレックス・ラミレス氏も推奨する食材でもあります。希少価値の高い食材や旬のフルーツとの特別な出会い、当ホテルの食のコンセプトを大切にしながら、オリジナル商品の魅力を発信してまいります。

『バゲットショコラフリュイ』

■料金：490円

■内容：フランスパン生地にココアパウダー、チョコチップ、オレンジピールを贅沢に練り込み、香ばしく焼き上げました。甘さと酸味のバランスが楽しめる風味豊かな仕上がり。外はパリッと、中はしっとり、チョコレートとフルーツの香りが広がる、贅沢な味わいのバゲットです。

『ブレッドキャラメルショコラ』

■料金：440円

■内容：ミルクチョコレートのガナッシュとキャラメルナッツを包み込み、コクのある甘さと香ばしい食感を楽しめる一品に仕上げました。

アクセントとして白ワインに漬けたクランベリーの爽やかな酸味を加えることで、濃厚さの中にも軽やかな余韻を感じられる、バレンタインシーズン限定のパンです。

『ショコラーデン クーヘン』

■料金：1,100円

■内容：ベーカーシェフ森広が手掛ける「ショコラーデンクーヘン」は、世界のトップパティシエたちに愛されるヴァローナ社の高品質なチョコレートを贅沢に使用しています。濃厚なチョコレートの風味としっとりとした食感を楽しめる、バレンタインやホワイトデーにぴったりの期間限定商品です。 ※3月14日（土）まで

ベーカーシェフ 森広 竜司（もりひろ りゅうじ）】

1998年、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ開業を機に入社。

今日に至るまで数々の人気商品を生み出し、全国に「ドーレ」の名を広める。2020年9月「食べログ パン EAST 百名店2020」において、ユーザーから高い評価を集めたパン店上位100店に選出される。連続して2022年度も「食べログ パン EAST 百名店2022」を受賞。ホテルの開業以来、長年にわたりパン作りに真摯に向き合い、素材や製法にこだわった商品づくりを通じて地域の商工業振興に貢献してきた功績が認められ、2026年1月、歴史ある「神奈川優良産業人」に選出、表彰される。

備考：

※記載料金には、サービス料、消費税が含まれます。 ※写真はイメージです。

（ペストリーショップ「ドーレ」の商品は消費税のみ含まれます。）

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00～19:00）

フレンチ「ベイ・ビュー」https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/french-bayview/

ペストリーショップ「ドーレ」https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/

