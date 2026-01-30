ポーラス金属を用いたヒートシンクの製造・販売を手掛ける 株式会社ロータス・サーマル・ソリューションへの出資に関するお知らせ

エレマテック株式会社

エレマテック株式会社(https://www.elematec.com/)（以下当社）は、大阪府大阪市に本社を置く株式会社ロータス・サーマル・ソリューション(https://www.lotus-t-s.co.jp/)（代表取締役社長：井手拓哉、以下ロータス社）に戦略的パートナーとして出資し、資本参加したことをお知らせいたします。

1.資本参加の目的

今日の社会では、自動車の電装化・電動化や5G通信機器、IoTやサーバの普及に伴い、電子機器の発熱量の増大が進んでおり、これに対処するための熱を制御する技術への関心が高まっております。このような背景の下、より高い放熱性能や冷却性能を持つ部材への需要が高まることが見込まれております。

ロータス社は、銅（無垢銅）に水素ガスを溶解させ、冷却・凝固することで一方向に連続して伸びた細孔を持つ金属材料であるポーラス金属を鋳造する技術を持っております。ポーラス金属は比表面積が大きく、極めて高い冷却性能や放熱性能を持つ素材であることから、様々な放熱部材への応用が期待されており、ロータス社は、このポーラス金属を用いたヒートシンクの量産体制の構築を目指しております。

当社は、今般の資本参加を通して、得意先約6,000社、仕入先約6,000社を持つ強力なネットワークを活用し、ロータス社製品の展開を推進いたします。また、エレクトロニクス業界でこれまで培ってきた豊富な知見を持つ当社は、ロータス社製品と併せて、お客様のニーズに合った電子材料・電子部品等の販売も行い、お客様に総合的なソリューションを提供いたします。

2.出資先の会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157736/table/6_1_bed31474cadfd38f987576840069aa42.jpg?v=202601300251 ]

＜本件に関するお問合わせ先＞

エレマテック株式会社 開発部

電話：03-3454-3765

E-Mail：contactus@elematec.com

以 上

■会社概要

会社名：エレマテック株式会社

所在地：東京都港区三田３丁目５番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 26階

エレマテックは、エレクトロニクス業界における統合サービス企業です。

豊田通商グループに属しており、設立以来75年以上にわたり培われてきた現場力と幅広い取引先基盤に加え、国内外70拠点以上に広がるネットワークや、開発、技術、環境・品質保証部といった、専門知識を有するメーカー機能も併せ持っております。

エレクトロニクスのモノ作りパートナーとして、最適なソリューションを提供します。

