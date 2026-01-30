内外装をリフレッシュ！新たな輝きをまといロマンスカーミュージアムへ！３月１９日、ロマンスカー・ＶＳＥ（５００００形）の一般展示開始

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、当社が運営するロマンスカーミュージアム（神奈川県海老名市）にて、白いロマンスカーとしてご愛顧いただきましたロマンスカー・VSE（５００００形）の展示に向けた準備を進めていますが、２０２６年３月１９日（木）を一般展示開始日に決定しましたのでお知らせします。

なお、展示に向けた準備工事を実施するため、２月２５日（水）から３月１５日（日）まで※を特別営業期間として、工事実施エリア以外のスペースに、入館料無料でお越しいただけます。

また、昨今の物価・人件費等の高騰を背景として、大人の入館料を税込２００円、見直しさせていただきます。（子ども・幼児は変更しません）

※ 火曜休館、ほか３月４日（水）・１６日（月）・１８日（水）臨時休館

展示に向けて整備を行う様子（１月９日）整備のため大野総合車両所へ向かうVSE（１２月６日）

VSEは、２０２３年１２月１０日に最終運行、その後は当社の喜多見電車基地にて保管してきました。２０２５年１２月６日未明には同基地を後にし、現在は展示という形で皆さまと再会できるよう、外装の完全塗り直しをはじめとした内外装のリフレッシュを実施中です。なお、一般展示開始日となる３月１９日は、VSEの就役日（２００５年）です。

この展示に向け、同館では館内整備工事を実施します。工事対象は「ロマンスカーギャラリー」をはじめとした１階全エリアと、２階「ジオラマパーク」です。工期中は入館料を無料とさせていただき、営業する「キッズロマンスカーパーク」や「ステーションビューテラス」のほか、グッズショップにも気軽にお越しいただけます。屋上からロマンスカーをはじめとした小田急車両が行きかう海老名駅の様子をご覧いただいたり、ご好評いただくシミュレーターなどもお楽しみいただけます。

車両展示に留まらず「VSEの乗務員になれる！」をコンセプトに、電動はしごを展開して運転席に上るなどの体験型イベントも検討しており、こちらは改めてお知らせします。VSEの展示は同館の再出発とも考えており、お越しいただくお客さまに何度でもワクワクいただき、学びや発見につながるようなコンテンツをお届けできるよう努めてまいります。

本リリースの詳細は、下記のとおりです。

記

１ ロマンスカー・VSE（５００００形）の一般展示開始

（１）開始日時 ２０２６年３月１９日（木）１０時

（２）展示場所 ロマンスカーミュージアム

（所在：神奈川県海老名市めぐみ町１-３）

２ ロマンスカーミュージアムの特別営業

同館へVSEを導入することなどに伴う工事を実施するため、以下の期間は特別営業を実施します。

（１）期 間 ２０２６年２月２５日（水）～３月１５日（日）

※ 火曜休館、ほか３月４日（水）・１６日（月）・１８日（水）臨時休館

（２）内 容 入館料を無料とさせていただき、以下エリアで営業します。

※ 〇：営業するエリア、×：営業しないエリア

※ 有料の体験型コンテンツ をご利用には、チケットの購入が必要です。

＜１Ｆ＞

× ヒストリーシアター

× ロマンスカーギャラリー

＜２Ｆ＞

〇 キッズロマンスカーパーク（アスレチックやシミュレーター等）

〇 ミュージアムショップ“TRAINS”

× ジオラマパーク

＜屋上＞

〇 ステーションビューテラス

※ 特別営業期間中は、エレベーターの稼働を停止します。

３ 入館料の改定

（１）改 定 ２０２６年３月１９日（木）の入館分から

（２）改定内容

４ お問い合わせ

小田急お客さまセンター

電話：０４４-２９９-８２００（９時～１７時）

以 上