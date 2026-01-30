ヒロクリニックがNIPT検査結果の98％を5日以内に報告できるようになりました

医療法人社団福美会

全国でNIPT（新型出生前検査）を提供し、累計6万8000件以上の検査実績（※2025年12月時点）を持つ医療法人社団福美会 ヒロクリニックは、日本国内の自社検査所「東京衛生検査所」における新システム導入により、検査結果の98％を検体到着から5日以内にお届けできる体制を構築いたしました。

国内自社検査だから実現できる「5日以内」のスピード報告

NIPTは採血のみで赤ちゃんの染色体疾患を調べられる検査ですが、受検される妊婦様にとって、検査結果を待つ期間は非常に大きな不安を伴うものです。

多くの検査機関が海外の検査所に検体を送る中、ヒロクリニックでは国内自社検査所（東京衛生検査所）にて解析を行っています。輸送によるタイムロスや検体紛失のリスクを排除し、徹底した工程管理を行うことで、この度、血液サンプルが検査所に到着してから98％の受検者様に対し「5日以内」に結果を報告することが可能となりました。

検査結果報告の運用詳細

少しでも早く安心をお届けするため、以下の運用を実施しております。

- 報告期間： 血液サンプルが検査所に到着してから翌日～5日以内（※1）- 迅速な通知体制： 98％の方が5日以内にマイページにて結果をご確認いただけます。- 特急便オプション： さらにお急ぎの方には、最短翌日に結果をご報告する特急便も提供しています。

（※1）報告に関する注意事項

「1日でも早く」が、妊婦様の安心につながる

- 上記日数は血液サンプルが検査所に到着してからの期間です。- 「微少欠失症候群」の検査を含む場合、解析の特性上、他の項目よりもお時間をいただくことがございます。その際、まずは主要な染色体等の結果を先にマイページ上で公開し、微少欠失症候群の結果は準備が整い次第、追ってご報告する「段階的報告」を導入し、お待たせする時間を最小限に抑えています。

NIPTを受ける方の多くは「1日でも早く結果を知りたい」という切実な想いを抱えています。

ヒロクリニックは、この想いに応えることが医療機関としての責務であると考え、今後も国内自社検査のメリットを最大限に活かし、高精度かつ迅速な検査体制の維持・向上に努めてまいります。

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックはNIPTの検査実績が68,000件以上(※1)あり、検査結果を1～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延による検体エラーの報告例がありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところがないので、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、ヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

・68,000人(※1)が選んだヒロクリニックNIPTの検査

・お近くの医療機関で検査可能！全国連携クリニック拡大中！

・専門医による診療や遠隔診療を実施

・採血以外は自宅で完結

・気軽に相談できるコールセンター完備

・採血後、1日～5日前後で結果をメールでお知らせ

・特急便なら最短翌日で結果をお届け

・東京衛生検査所で行う安心の国内検査

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年12月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約68,000

-------------------------------------------------------

医療法人社団福美会 ヒロクリニックNIPT

URL：https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/

電話番号：0120-16-9629

MAIL：nipt@hiro-c.net







