【JR西日本ホテルズ】JRホテルメンバーズ・WESTER会員様　ポイント利用商品のご案内　～3月末のポイント失効前に、たまったポイントをおトクにご利用ください～

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発(京都府京都市下京区、代表取締役社長 坪根英慈)が展開するJR西日本ホテルズは、2つの会員サービス「JRホテルメンバーズ」および「WESTER」会員様を対象に、3月末のポイント失効時期に向けて、宿泊・レストランなどポイントでおトクにご利用いただける「ポイント利用商品」のラインナップを拡充いたしました。

これまでにたまったポイントの一部(※)は、2026年3月末に失効いたします。JR西日本ホテルズの全13ホテルでは、宿泊・レストラン・ホテルショップで1ポイント＝1円でご利用いただけるほか、商品価格の一部または全額をポイントでお支払いいただくことで、会員価格からさらに割引になる「ポイント利用商品」もご用意しております。

さらに、このたび、ホテルグランヴィア大阪のフレンチレストラン「フルーヴ」のフレンチコース「ムニュ マルシェ」(一般価格5,000円)が3,500ポイントで、また、ホテルグランヴィア京都のスイートルーム「ドリームスイート」がなんと49,500ポイントでご利用いただけるプランなど、新たに多数の商品を加え、より幅広い選択肢からお好みやシチュエーションに合わせて商品をお選びいただけるようになりました。失効前にポイントをつかって、ぜひホテルをおトクにご利用ください。

特設ページはこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/campaign/202601point/

■JRホテルメンバーズ・WESTER会員様 会員特典

JR西日本ホテルズの全13ホテルでは、JRホテルメンバーズ・WESTER会員様はご宿泊やレストランを会員優待価格でご利用いただけるほか、ご利用価格に応じてポイントがたまります。たまったポイントは1ポイント＝1円でご利用いただけるほか、ポイント利用でもっとおトクにホテルをご利用いただける「ポイント利用商品」をご用意しております。

(※)ポイントの有効期限について

以下のポイントは、2026年3月末で有効期限を迎えます。

JRホテルメンバーズポイント：2024年3月31日までに貯めたポイント

WESTERポイント(基本)：2025年3月31日までに貯めたポイント

WESTERポイント(期間・用途限定)：それぞれ定められた期限

■JR西日本ホテルズでのポイントご利用方法/おすすめ商品のご紹介

【1】ホテル現地でのご利用 (対象：JRホテルメンバーズポイント、WESTERポイント)

ご宿泊・レストラン・ホテルショップでのお支払い時に、1ポイント＝1円としてご利用いただけます。また、商品価格の一部または全額をポイントでお支払いいただくことで、会員価格よりもさらにおトクなレートでご利用いただける「ポイント利用商品」もございます。

＜おすすめポイント利用商品(一例)＞

ホテルグランヴィア大阪

【対象店舗・商品】フレンチレストラン「フルーヴ」ムニュ マルシェ

【条件】全額ポイント(3,500ポイント)のご利用

【特典】一般価格5,000円⇒3,500ポイント

※平日ランチ13：30以降限定

ホテルグランヴィア岡山

【対象店舗・商品】ロビーラウンジ「ルミエール」苺とショコラのパフェ

【条件】全額ポイント(3,300ポイント)のご利用

【特典】一般価格3,900円⇒3,300ポイント+ワンドリンクサービス

ホテルヴィスキオ尼崎

【対象店舗・商品】カフェ＆レストラン「ウエストリバー」コーヒー

【条件】全額ポイント(300ポイント)のご利用

【特典】一般価格480円⇒300ポイント

【2】WESTERポータル(専用サイト)で交換 (対象：WESTERポイント)

ペア宿泊券やお食事券を全額ポイントでお支払いいただくと、ご優待レートでおトクに交換いただけます。交換したチケットはご自宅までお届けいたします。

＜おすすめポイント利用商品(一例)＞

ホテルグランヴィア京都

【対象商品】「ドリームスイート」ペア宿泊券(朝食付)

【利用ポイント】49,500ポイント

【特典】「ドリームスイート」を49,500ポイントでご利用可能

ホテルグランヴィア広島

【対象商品】レストランお食事券3,000円分

【利用ポイント】2,700ポイント

【特典】3,000円分⇒2,700ポイント

奈良ホテル

【対象商品】ビーフカレー3缶セット

【利用ポイント】4,300ポイント

【特典】通常価格3,460円⇒4,300ポイント

※商品発送までに1か月前後お時間を頂戴する場合がございます。

※商品により販売期間が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。

※表示金額は全て税金・サービス料込み、もしくは税金込みの金額です。

※一部地域では、別途ホテル現地で宿泊税のお支払いが必要となります。

※写真はすべてイメージです。

■ポイント利用商品概要

【対象ホテル】JR西日本ホテルズ 全13ホテル

【ポイント利用商品 特設ページ】https://www.hotels.westjr.co.jp/campaign/202601point/

■公式サイトからの宿泊予約＆WESTER会員にご登録いただくと、さらにおトク！

同時開催中の【良い宿で 良い旅を キャンペーン】

2026年2月28日(土)までのご宿泊を対象に、WESTER会員におトクなキャンペーンを開催中です。

・「WESTER会員専用宿泊プラン」からのご予約がベストレート(※1)

・WESTERポイント(基本)を通常の5倍付与

・JRホテルメンバーズ会員優待でのご予約にもWESTERポイントを付与(※2)

今からの新規会員入会も対象となりますので、まだ入会がお済みでない方はぜひこの機会にご入会ください。

キャンペーン特設ページ：https://www.hotels.westjr.co.jp/campaign/wester/point_cp2026-01/

WESTER会員専用宿泊プラン：https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000011(https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000011)

(※1) 「ベストレート保証」とは、ご予約時点において、同一内容のプランの中で他社予約ウェブサイト等と比較して最もお得な料金を保証させていただくものです。また、一部保証の例外となる場合がございます。

(※2) WESTER会員専用宿泊プランご予約の方へのJRホテルメンバーズポイントの付与はできかねます。

JR西日本ホテルズ

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

2つの会員プログラム :https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 営業戦略部

TEL：080-4076-6328 FAX：06-7655-1700