【期間限定】高級入浴剤「Chapon」、想いをとどける“香りのバレンタイン”ギフトを販売開始

株式会社Tokel

株式会社Tokel（本社：東京都板橋区、代表取締役：瀬戸口翔大）は、高級入浴剤ギフトブランド「Chapon（チャポン）」より、“想いをとどける、香りのバレンタイン”をコンセプトとした期間限定ギフトを発売いたします。 あわせて、1月31日より3日間限定で、対象の4本セットを4箱ご購入いただいた方に、未発売の特別な入浴剤セットを1箱無料でプレゼントするキャンペーンを実施いたします。


■バレンタイン限定ギフトについて





今年のバレンタインは、贈る相手やシーンにあわせて選べる、2本セット・4本セットの限定ギフトをご用意しました。 香りの専門家がブレンドしたアロマ入浴剤を詰め合わせ、 想いをそっと香りに託す、期間限定のコレクションです。




とろける甘い夜 バレンタイン限定
2本セット

爽やかな柑橘の明るさと、やわらかく華やかなフローラルの香りが重なり合い、 甘さの中に落ち着きを感じさせる、上品で穏やかな印象に。 香りで気持ちを伝えたいときや、さりげなく想いを添えたいバレンタインにおすすめのセットです。





価格　　：3,580円（税込）


販売場所：Chapon公式オンラインストア


販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第終了


商品URL：https://store.chapon.jp/products/set-box-limited-relux2023-2-1



とろける甘い夜 バレンタイン限定
4本セット

爽やかな柑橘の軽やかさ、やさしく包み込むフローラル、 甘さの奥に静けさを感じる余韻のある香り。 その日の気分にあわせて香りを選ぶことで、 心と身体を整える“ととのう時間”を、ゆっくりと味わえます。 自分自身を労わるバレンタインのひとときや、 大切な人と過ごす特別な夜にもおすすめのセットです。






価格　　：5,580円（税込）


販売場所：Chapon公式オンラインストア


販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第終了


商品URL：https://store.chapon.jp/products/set-box-limited-relux2023-4-1



それぞれの想いに寄り添う、香りのバレンタイン

・大切な人へ、言葉にできない気持ちの代わりに


・友人や家族へ、日頃の感謝をそっと添えて


・そして、自分自身へ、立ち止まるきっかけとして


シーンや想いにあわせて選べる、 Chaponのバレンタイン限定ギフトです。





【3日間限定】未発売の特別セットが無料でもらえるキャンペーンを実施


Chaponでは、バレンタイン限定ギフトの発売にあわせ、期間限定キャンペーンを実施いたします。対象期間中に、4本セットを4箱ご購入いただいたお客様へ、現在は一般販売されていない特別な入浴剤セットを1箱無料でプレゼント。贈り物としてはもちろん、 自分自身へのご褒美としてもお楽しみいただける、 このキャンペーン限定の特別なセットです。







＜キャンペーン内容＞


対象の4本セットを4箱ご購入いただいた方に、 未発売の特別な入浴剤セットを1箱無料でプレゼント



＜実施期間＞


2026 年1月31日(土) 0:00 ～ 2月3日(火) 2:00



＜参加方法＞
1. 単品の「4本セット商品」を、組み合わせ自由で4つカートに追加
2. カート画面では特典の表示はありませんが、ご安心ください
3. そのまま決済完了でキャンペーン参加完了
4. 発送時に、4箱＋特典1箱（合計5箱）をお届けします



＜対象商品＞
・単品の4本セット商品 全種類


・人気商品・限定セットなど すべて対象



＜キャンペーン対象外商品＞
・Buy3Get1対象商品
　（例：シトラス&ウッディー、サンダルウッド&ジンジャー など）


・eギフト商品


・1本セット・2本セット商品



＜対象店舗＞


・Chapon公式オンラインストア



■「Chapon (チャポン)」について




日々の忙しさに、疲れを感じていませんか？


Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」そんなバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然アロマ入浴剤として誕生。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然アロマ100%の贅沢な香りで忙しい日常を忘れる、特別なくつろぎの時間を提供しています。累計販売本数は25万本を突破。三越伊勢丹やBIRTHDAY BARなどの全国のギフト専門店で取扱開始。バスソルト初グッドデザイン賞受賞、Amazon・楽天 部門ランキング1位獲得。



ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/


取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores


公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/


公式X：https://x.com/chaponjp


LINE公式アカウント： https://page.line.me/417gpyps(https://page.line.me/417gpyps)


■ 会社概要


社名：株式会社Tokel


所在地：東京都板橋区徳丸1-23-16


代表：瀬戸口 翔大


設立：2020年9月9日（温泉の日）


事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売


会社HP：https://tokel.jp


■ お問い合わせ先


広報担当：瀬戸口


電話：050-3183-8899


メール：media@tokel.jp