【期間限定】高級入浴剤「Chapon」、想いをとどける“香りのバレンタイン”ギフトを販売開始

株式会社Tokel

株式会社Tokel（本社：東京都板橋区、代表取締役：瀬戸口翔大）は、高級入浴剤ギフトブランド「Chapon（チャポン）」より、“想いをとどける、香りのバレンタイン”をコンセプトとした期間限定ギフトを発売いたします。 あわせて、1月31日より3日間限定で、対象の4本セットを4箱ご購入いただいた方に、未発売の特別な入浴剤セットを1箱無料でプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

■バレンタイン限定ギフトについて

今年のバレンタインは、贈る相手やシーンにあわせて選べる、2本セット・4本セットの限定ギフトをご用意しました。 香りの専門家がブレンドしたアロマ入浴剤を詰め合わせ、 想いをそっと香りに託す、期間限定のコレクションです。

とろける甘い夜 バレンタイン限定2本セット

爽やかな柑橘の明るさと、やわらかく華やかなフローラルの香りが重なり合い、 甘さの中に落ち着きを感じさせる、上品で穏やかな印象に。 香りで気持ちを伝えたいときや、さりげなく想いを添えたいバレンタインにおすすめのセットです。

価格 ：3,580円（税込）

販売場所：Chapon公式オンラインストア

販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第終了

商品URL：https://store.chapon.jp/products/set-box-limited-relux2023-2-1

とろける甘い夜 バレンタイン限定4本セット

爽やかな柑橘の軽やかさ、やさしく包み込むフローラル、 甘さの奥に静けさを感じる余韻のある香り。 その日の気分にあわせて香りを選ぶことで、 心と身体を整える“ととのう時間”を、ゆっくりと味わえます。 自分自身を労わるバレンタインのひとときや、 大切な人と過ごす特別な夜にもおすすめのセットです。

価格 ：5,580円（税込）

販売場所：Chapon公式オンラインストア

販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第終了

商品URL：https://store.chapon.jp/products/set-box-limited-relux2023-4-1

それぞれの想いに寄り添う、香りのバレンタイン

・大切な人へ、言葉にできない気持ちの代わりに

・友人や家族へ、日頃の感謝をそっと添えて

・そして、自分自身へ、立ち止まるきっかけとして

シーンや想いにあわせて選べる、 Chaponのバレンタイン限定ギフトです。

【3日間限定】未発売の特別セットが無料でもらえるキャンペーンを実施

Chaponでは、バレンタイン限定ギフトの発売にあわせ、期間限定キャンペーンを実施いたします。対象期間中に、4本セットを4箱ご購入いただいたお客様へ、現在は一般販売されていない特別な入浴剤セットを1箱無料でプレゼント。贈り物としてはもちろん、 自分自身へのご褒美としてもお楽しみいただける、 このキャンペーン限定の特別なセットです。

＜キャンペーン内容＞

対象の4本セットを4箱ご購入いただいた方に、 未発売の特別な入浴剤セットを1箱無料でプレゼント

＜実施期間＞

2026 年1月31日(土) 0:00 ～ 2月3日(火) 2:00

＜参加方法＞

1. 単品の「4本セット商品」を、組み合わせ自由で4つカートに追加

2. カート画面では特典の表示はありませんが、ご安心ください

3. そのまま決済完了でキャンペーン参加完了

4. 発送時に、4箱＋特典1箱（合計5箱）をお届けします

＜対象商品＞

・単品の4本セット商品 全種類

・人気商品・限定セットなど すべて対象

＜キャンペーン対象外商品＞

・Buy3Get1対象商品

（例：シトラス&ウッディー、サンダルウッド&ジンジャー など）

・eギフト商品

・1本セット・2本セット商品

＜対象店舗＞

・Chapon公式オンラインストア

▶︎ 詳細はこちら

https://store.chapon.jp/pages/coupon-policy

■「Chapon (チャポン)」について

日々の忙しさに、疲れを感じていませんか？

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」そんなバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然アロマ入浴剤として誕生。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然アロマ100%の贅沢な香りで忙しい日常を忘れる、特別なくつろぎの時間を提供しています。累計販売本数は25万本を突破。三越伊勢丹やBIRTHDAY BARなどの全国のギフト専門店で取扱開始。バスソルト初グッドデザイン賞受賞、Amazon・楽天 部門ランキング1位獲得。

ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/

取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores

公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/

公式X：https://x.com/chaponjp

LINE公式アカウント： https://page.line.me/417gpyps(https://page.line.me/417gpyps)

■ 会社概要

社名：株式会社Tokel

所在地：東京都板橋区徳丸1-23-16

代表：瀬戸口 翔大

設立：2020年9月9日（温泉の日）

事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売

会社HP：https://tokel.jp

■ お問い合わせ先

広報担当：瀬戸口

電話：050-3183-8899

メール：media@tokel.jp