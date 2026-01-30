インキュベーション事業「時座 -TOKIZA- 」始動！ 挑戦者が集い、高め合う。滋賀発の成長拠点が誕生

株式会社リーフワークス

2026年1月30日

株式会社リーフワークス

代表取締役 澤 健太

ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、 本日（1月30日）、インキュベーション事業「時座 -TOKIZA-」を始動したことをお知らせします。同日、サービスサイト（https://tokiza.jp）とYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@tokizajp）を開設いたしました。

リーフワークスとインキュベーション事業「時座 -TOKIZA-」

リーフワークスは、2010年に滋賀県大津市にて設立。2020年11月、大津市今堅田に自社ビルを竣工し、本社オフィスとして使用してきました。

業績拡大と人員増加に伴い、新社屋の建設および本社移転を決定。現本社オフィスの利活用を検討するなか、「挑戦者を支える場」としての活用構想が生まれ、インキュベーション事業「時座」の立ち上げに至りました。

2026年春、現本社オフィスはインキュベーションオフィス「TOKIZA」として再始動し、滋賀県を中心とした起業家・挑戦者の支援拠点として展開してまいります。

インキュベーションオフィス「TOKIZA」について

インキュベーションオフィス「TOKIZA」として新たなスタートを切る、リーフワークスの現本社オフィス

「TOKIZA」は、人とつながり、学び、挑戦できるインキュベーションオフィスです。

仲間と気軽に交流できるコミュニティ機能に加え、活動拠点として活用できる柔軟なスペースを備え、セミナーやワークショップなどのイベントも定期的に開催します。

人と場、学びが交わる環境を通じて、「何かを始めたい人」が一歩前へ進める機会を提供します。

イベント開催にも利用できる、1階のカフェスペース

YouTubeチャンネル「TOKIZAギルド」

施設オープンに先立ち、Youtubeチャンネル「TOKIZAギルド」を開設しました。

起業家や何かに挑む人をゲストに招き、インタビューを通じて、挑戦の過程を深掘りします。

初回ゲストは、滋賀県で企業の広報・ブランディング支援を行う、しがとせかい代表の中野龍馬氏。

TOKIZAの立ち上げに深く関わった中野氏とリーフワークス代表の澤が、インキュベーション事業や挑戦について対談しました。

2回目以降も、滋賀の盛り上げに奮闘する人々を招き、地域活性化について熱いトークを交わします。

TOKIZAギルド初回『【起業家の新たな挑戦】滋賀・堅田にインキュベーションオフィス「TOKIZA」をつくります』

今後の展開について

インキュベーションオフィス「TOKIZA」では、今春のオープンに向け、オープニングセレモニーをはじめとした様々なプロモーションを実施します。

2026年2月にはクラウドファンディングを開始。施設完成後の利用にとどまらず、プロジェクト立ち上げ段階から関わっていただくことで、“生きた場”としてのTOKIZAづくりを目指します。

3月14日には、プロバスケットボールチーム「滋賀レイクス」の当社冠試合でも、選手とコラボしたプロモーションを実施予定です。

詳細は確定次第、改めてお知らせいたします。

リーフワークス代表 澤のコメント

僕は、滋賀県で生まれ育ち、滋賀県で起業しました。

設立時は一人だった会社ですが、試行錯誤を重ねながら売上を伸ばし、今は多くの仲間と仕事をしています。

本社オフィスの移転に伴い、社屋の利活用を検討するなかで頭をよぎったのは、挑戦者だった過去の自分。となりで切磋琢磨する仲間や、経験をアドバイスしてくれる誰かを求めていた日々のことです。

これから挑戦する人たちを応援し、新しいプロジェクトが次々に生まれる場所をつくりたい。新しい何かを始める人が、ひとりで抱え込まずに、相談できる場所をつくりたい。

あの頃の自分と同じ悩みを抱える人が、一歩前に進めるように。そんな「場」をつくりたいとの思いで、時座を始動しました。

時座は、かつて挑戦者だった人間が、次代の挑戦者へ、機会や経験を手渡す仕組みです。

一人でも多くの方と一緒につくり、育てていけるプロジェクトになるよう、全力で取り組んでまいります。

時座 -TOKIZA-

