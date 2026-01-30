座間駅前の旧社宅建物（２棟、全３８戸）をリノベーション　２月２５日「goodroom residence 座間ホシノタニ団地」開業

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年２月２５日（水）、小田急線座間駅前に賃貸住居「goodroom residence 座間ホシノタニ団地（２棟、全３８戸）」を開業します。当社は、座間駅前に全４棟の社宅を保有していましたが、２０１５年３月には敷地内への広場新設等を含め３・４号棟をリノベーションし、「ホシノタニ団地」として開業しました。今般、残る１・２号棟を賃貸レジデンスとして再生します。

本物件は、１ＬＤＫの専有空間に加え、コワーキングスペースなど充実した共用空間を設けることで、「１ＬＤＫ+１部屋」を具現化して、“ゆとりのある暮らし”を提案します。

ＬＤＫ（イメージ）コワーキングスペース（イメージ）サウナ（イメージ）

▶ 一人では余裕のある、二人でも快適な専有空間

各住戸は１ＬＤＫながら、二人暮らしでも心地よく過ごせる空間をつくります。約１０帖のＬＤＫと独立した約４帖の寝室には、天然無垢のフローリングを採用し、白を基調とした明るくシンプルな内装を施します。さらに、両室間にはアーチ開口を取り入れ、空間を柔らかくつなぎます。人工大理石天板のシステムキッチンには、広々とした作業スペースと３口コンロを備え、料理を心ゆくまでお楽しみいただけます。また、バス・トイレ・洗面台をそれぞれ独立させることで、快適で使い勝手の良い生活動線を実現します。

▶ 日々の暮らしに+αをもたらす共用空間

本物件には、１・２号棟の入居者のみが利用できる２つの機能を設けます。空調・Ｗｉ-Ｆｉを完備した全８席の「コワーキングスペース」にはＰＣモニターや個室ブースをご用意し、２４時間ご利用いただけます。男女別の２つの「サウナ」は、２名・４名用の各１室がご利用いただけます。水風呂や休憩するための「ととのいスペース」を配置し、日々の暮らしの中で心身をリフレッシュできます。

仕事や趣味に集中する「書斎」としてのワークスペース、心身を整える「離れ」のようなサウナを専有空間の外に備えることで、広々とくつろげる健やかな暮らしを提案します。

このほか、「ホシノタニ団地」内には、ミシンやアイロンまでを完備する喫茶ランドリーをはじめ、芝生広場や座間市による子育て支援施設があり、スーパーマーケット「Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ」も隣接しています。

ホシノタニ団地では、“人と人、人と街をつなぐ”をコンセプトに「ホシノタニマーケット」を年１回開催しており、本物件の開業により、駅前エリアのさらなるにぎわいと地域コミュニティの活性化を推進してまいります。

「goodroom residence 座間ホシノタニ団地」の詳細は、下記のとおりです。

記

１ 所在地

神奈川県座間市入谷東３丁目５９番（小田急小田原線「座間駅」徒歩２分）

２ 開業日

２０２６年２月２５日（水）（予定）

３ 募集開始

２０２６年２月上旬

４ 戸数

３８戸

※ホシノタニ団地は全４棟で構成します。２０１５年３月には３・４号棟の運用を開始しました。残る１・２号棟については座間市へ賃貸していましたが、契約期間の満了に伴い、今般、賃貸レジデンスとして再生します。

５ 居住者専用の主な付帯施設

（１）コワーキングスペース（２号棟１階）：全８席、電源・高速Ｗｉ-Ｆｉ完備

（２）サウナ（２号棟１階）：２名・４名用、各１室（男女別、定期的に入れ替え）、水風呂・ととのいスペース 完備

６ 予定賃料

９２千円～（共益費、コワーキングスペース・サウナ利用料込み）

７ 専有面積

１号棟 約３６平方メートル （１ＬＤＫ）

２号棟 約３８平方メートル （１ＬＤＫ）

８ 建物構造

鉄筋コンクリート造 地上４階建（１・２号棟）

９ 設計・施工

グッドルーム株式会社

１０ 事業主

小田急電鉄株式会社

１１ 運営・管理

グッドルーム株式会社

（物件に関する問い合わせ先：０５０-３１８８-０４９８）

１２ お申し込み

１号棟 https://goodrooms.jp/tokyo/detail/001/1001673672/

２号棟 https://www.goodrooms.jp/tokyo/detail/001/1001676251/

以 上

＜参考＞

・グッドルーム株式会社について

グッドルーム株式会社は、「どこにもない、ふつうを作り続ける」という企業理念のもと、暮らし×ITでこれまでにない暮らし方や働き方を提案しています。リノベーション工事から集客、運営まで自社で一気通貫で行うことにより、オーナーさま、お客さまにとっても良いソリューションを提供することに加え、社会問題である空き家問題の解決にも寄与しています。

※グッドルーム株式会社は、東証グロース市場上場企業である gooddaysホールディングス株式会社

（4437） の100％子会社です。