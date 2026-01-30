便利な企画乗車券「東京メトロ・都営地下鉄共通１日乗車券」「Tokyo Subway Ticket」がQRコードで利用可能になります

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）と東京都交通局（東京都新宿区、交通局長：堀越 弥栄子）は、QRコードを活用した乗車サービスを拡大し、2026年3月25日（水）10時より、企画乗車券「東京メトロ・都営地下鉄共通１日乗車券」及び「Tokyo Subway Ticket（24/48/72-hour）」が新たにQRコードで利用可能になります。これにより、企画乗車券の購入から利用までを、スマートフォン等のデジタルデバイス一つで完結できるようになります。





東京メトロでは、2025年3月22日（土）より、企画乗車券「東京メトロ24時間券（QR）」でQRコードを活用した乗車サービスを開始し、多くのお客様にご利用いただいております。このたび、東京都交通局と連携し、都営地下鉄線も乗り放題となる「東京メトロ・都営地下鉄共通１日乗車券」、国内外から東京を訪れるお客様向けの「Tokyo Subway Ticket（24/48/72-hour）」においても同様のQRコードを活用した乗車サービスを開始いたします。東京メトロ及び東京都交通局は、今後も両社局が一体となり、東京の地下鉄をより便利で快適にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

QRコードを活用した乗車サービスの詳細につきましては、以下をご覧ください。



QRコードを活用した乗車サービスの詳細



１．概要

販売サイト上で事前に対象乗車券をご購入いただき、購入後に発行されたQRコードで東京メトロ線全線、都営地下鉄線全線をご利用いただけます。



２．提供する乗車サービス

３．ご利用方法

（１） 販売サイト上のマイページから利用する乗車券を選択する。

（２） 乗車券画面上の「利用開始」ボタンを押下する。

（３） 自動改札機のQRリーダーに乗車券画面上のQRコードをかざす。

QRリーダー非対応駅

一部の駅※では本乗車サービスに対応するQRリーダーが設置されておりません。その場合は以下のとおりご利用ください。



（１）改札口入場時又は出場時に改札口の駅係員にお問合せください。

駅係員が入場又は出場用のQRコードを呈示しますので、お客様自身で乗車券画面上の

「QRスキャン」を押下し、QRコードを読み込んでいただきます。

改札口の駅係員が不在の場合は、改札口のインターホン付近に掲示しているポスターの

案内に沿って、駅係員をお呼び出しください。

（２）駅係員の案内に従って改札口をお進みください。

※日比谷線北千住駅、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、半蔵門線・副都心線

渋谷駅、浅草線押上駅、三田線・南北線目黒駅、新宿線新宿駅

４．サービス開始日時

2026年3月25日（水）10時



５．注意事項

⚫ 本乗車サービスは東京メトロ線・都営地下鉄線内限定です。東京メトロ線・都営地下鉄線以外に

乗り越す場合は、他社線との接続駅で一度出場されたうえ、改めて他社線の乗車券をご利用くださ

い。また、他社線から東京メトロ線・都営地下鉄線に乗り越される場合も、東京メトロ線・都営地

下鉄線との接続駅で一度出場されたうえ、本乗車サービスで東京メトロ線・都営地下鉄線をご利用

ください。

⚫ 駅係員がスマートフォン等に表示された乗車券画面を確認させていただくことがございます。

⚫ スマートフォン等の不具合や充電切れ等の場合、スマートフォン等が復旧し画面が表示できるまで

は必要な乗車券を別途購入していただく必要がございます。駅で電源等を提供することはいたしか

ねますので、あらかじめご了承ください。

⚫ 乗車券画面を印刷したものやスクリーンショットではご利用いただけません。

⚫ QRリーダーは、2026年3月中に全駅各改札口の自動改札機1通路（他社への管理委託駅を除く）に

設置する予定です。設置状況については、以下をご確認ください。

＜東京メトロ＞ https://www.tokyometro.jp/ticket/value/1day/pdf/info_ticketgate.pdf

＜都営地下鉄＞ 全駅（浅草線押上駅、三田線目黒駅、新宿線新宿駅は除く）



６．お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

都営交通お客様センター https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/enq/



以 上