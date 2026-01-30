【リーガロイヤルホテル広島】苺がテーマのスイーツビュッフェ第2弾。春グルメも登場『苺！very！more！ ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ』を開催
リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、1階「ダイニング ルオーレ」にて、苺スイーツとホテルグルメがビュッフェで楽しめる『苺！very！more！ ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ』を2026年3月7日（土）から5月6日（水・休）まで開催します。
イメージ
【URL】https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/list/luore/menu/buffet
季節ごとに変わるメニューを好きなだけ味わえる「ダイニング ルオーレ」のランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ。苺をテーマとして第2弾となる今回のスイーツビュッフェは、「いちごのクロワッサンサンド」や、「いちごとホワイトチョコレートのテリーヌ」など11種の苺スイーツを含む全14種のデザートが、ビュッフェコーナーを華やかに彩ります。
ルオーレの特長でもあるライブデザートでは、目の前で仕上げる「いちごとマスカルポーネのムース 2種類の苺添え」を提供。白ワインのジュレにマスカルポーネムースとイチゴソースを合わせ、2種の苺をトッピング。ふわっとしたマスカルポーネのムースと旬の苺のフレッシュな酸味が調和し、出来立てならではの味わいをお楽しみいただけます。
さらに、冷製・温製料理でも、春を感じられるメニューを揃えました。「鯛とアサリのアクアパッツァ 桜風味」、「桜海老と菜の花のキッシュ」、「ペトンクルと貝のジュレ 桜色パスタ添え」、「ちらし寿司」などがビュッフェコーナーに並び、ライブキッチンでは「牛肉の鉄板焼き」や「サーモン入りホワイトオムレツ」を提供します。
また、曜日や時間帯で異なるメニューが味わえるのも魅力の一つ。ディナーでは「鴨のコンフィ ランティーユ添え」、土日祝のディナーでは「サーモンのパイ包み焼き」や「にぎり寿司」もビュッフェコーナーに登場します。
苺と春の味覚、そしてホテルシェフが腕を振るう多彩なメニューを、大切な人とのお食事や、ご家族での春のお祝いに心ゆくまでご堪能ください。
ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ（イメージ）
- 『苺！very！more！ ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ』詳細
【場所】1階 ダイニング ルオーレ
【提供期間】2026年3月7日（土）～5月6日（水・休）
【提供時間】
11：00～15：00《90分制 / 4部制》
17：30～21：30《2時間制》※土日祝は17：00～
【料金】※料金は、税金・サービス料を含みます。 ※シニア料金は各種割引・特典との併用不可。
★大人1名様につき未就学児1名様無料
[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2268_1_6efdeb0aa47df53dc87cb7cf42d25650.jpg?v=202601300521 ]
【メニュー】 ◇：ディナーのみ ☆：土日祝ディナーのみ
- ライブデザート
いちごとマスカルポーネのムース 2種類の苺添え
- ライブキッチン
牛肉の鉄板焼き / マルゲリータピザ / サーモン入りホワイトオムレツ
- ビュッフェ
ペトンクルと貝のジュレ 桜色パスタ添え / チキンとアボカドのハニーマスタード / ちらし寿司 /
苺とモッツァレラチーズのカプレーゼ/ 鯛とアサリのアクアパッツァ 桜風味 / サーモンのパイ包み焼き☆ / チキンのスイートチリソース / 回鍋肉 / 海老ドリア / 桜海老と菜の花のキッシュ / にぎり寿司☆ / 仔羊のソテー ブーランジェールポテト添え / 鴨のコンフィ ランティーユ添え◇ / ビーフカレー /
ミネストローネ / チョレギサラダ、ポテトサラダなどサラダ各種 / パン各種 ほか
- デザート（全14種）
いちごのショートケーキ / いちごのタルト / いちごマカロン / いちごのクロワッサンサンド /
いちご風味のティラミス / いちごのクラフティ / いちごとホワイトチョコレートのテリーヌ /
いちごと柑橘のジュレ / いちごのパリブレスト / アーモンドのブランマンジェ いちごソース /
フレッシュフルーツ ほか
- キッズコーナー（土日祝のみ）
ポップコーン / エビフライ / ハム＆チーズサンド ほか
【フリードリンクプラン（平日ディナーのみ）】
●ソフトドリンク（1名様 +1,400円）
［コーラ / ジンジャエール / ウーロン茶 ほか］
●アルコールドリンク（1名様 +3,000円）
［生ビール / 樽生ワイン（スパークリング・白・赤） / ノンアルコールカクテル各種 / ソフトドリンク各種 ほか］
ライブデザート＜いちごとマスカルポーネのムース 2種類の苺添え＞（イメージ）
※料金は、税金・サービス料を含みます。
※写真はイメージです。
※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください。
※貸し切り営業等でご利用いただけない場合がございます。
※メニュー内容は食材の入荷状況等により変更する場合がございます。
※特別な記載がない場合、メニューで使用しているお米はすべて国産米です。
- リーガロイヤルホテル広島について
1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。
＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞
リーガロイヤルホテル広島
TEL.（082）228-5395（店舗直通） / （082）228-5431(レストラン予約)
HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima
LINEアカウント：https://lin.ee/BN3eFz
Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima