【リーガロイヤルホテル広島】苺がテーマのスイーツビュッフェ第2弾。春グルメも登場『苺！very！more！ ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ』を開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、1階「ダイニング ルオーレ」にて、苺スイーツとホテルグルメがビュッフェで楽しめる『苺！very！more！ ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ』を2026年3月7日（土）から5月6日（水・休）まで開催します。

【URL】https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/list/luore/menu/buffet

季節ごとに変わるメニューを好きなだけ味わえる「ダイニング ルオーレ」のランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ。苺をテーマとして第2弾となる今回のスイーツビュッフェは、「いちごのクロワッサンサンド」や、「いちごとホワイトチョコレートのテリーヌ」など11種の苺スイーツを含む全14種のデザートが、ビュッフェコーナーを華やかに彩ります。

ルオーレの特長でもあるライブデザートでは、目の前で仕上げる「いちごとマスカルポーネのムース 2種類の苺添え」を提供。白ワインのジュレにマスカルポーネムースとイチゴソースを合わせ、2種の苺をトッピング。ふわっとしたマスカルポーネのムースと旬の苺のフレッシュな酸味が調和し、出来立てならではの味わいをお楽しみいただけます。

さらに、冷製・温製料理でも、春を感じられるメニューを揃えました。「鯛とアサリのアクアパッツァ 桜風味」、「桜海老と菜の花のキッシュ」、「ペトンクルと貝のジュレ 桜色パスタ添え」、「ちらし寿司」などがビュッフェコーナーに並び、ライブキッチンでは「牛肉の鉄板焼き」や「サーモン入りホワイトオムレツ」を提供します。

また、曜日や時間帯で異なるメニューが味わえるのも魅力の一つ。ディナーでは「鴨のコンフィ ランティーユ添え」、土日祝のディナーでは「サーモンのパイ包み焼き」や「にぎり寿司」もビュッフェコーナーに登場します。

苺と春の味覚、そしてホテルシェフが腕を振るう多彩なメニューを、大切な人とのお食事や、ご家族での春のお祝いに心ゆくまでご堪能ください。

ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ（イメージ）

- 『苺！very！more！ ランチ・ディナー＆スイーツビュッフェ』詳細

【場所】1階 ダイニング ルオーレ

【提供期間】2026年3月7日（土）～5月6日（水・休）

【提供時間】

11：00～15：00《90分制 / 4部制》

17：30～21：30《2時間制》※土日祝は17：00～

【料金】※料金は、税金・サービス料を含みます。 ※シニア料金は各種割引・特典との併用不可。

★大人1名様につき未就学児1名様無料

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2268_1_6efdeb0aa47df53dc87cb7cf42d25650.jpg?v=202601300521 ]

【メニュー】 ◇：ディナーのみ ☆：土日祝ディナーのみ

- ライブデザート

いちごとマスカルポーネのムース 2種類の苺添え

- ライブキッチン

牛肉の鉄板焼き / マルゲリータピザ / サーモン入りホワイトオムレツ

- ビュッフェ

ペトンクルと貝のジュレ 桜色パスタ添え / チキンとアボカドのハニーマスタード / ちらし寿司 /

苺とモッツァレラチーズのカプレーゼ/ 鯛とアサリのアクアパッツァ 桜風味 / サーモンのパイ包み焼き☆ / チキンのスイートチリソース / 回鍋肉 / 海老ドリア / 桜海老と菜の花のキッシュ / にぎり寿司☆ / 仔羊のソテー ブーランジェールポテト添え / 鴨のコンフィ ランティーユ添え◇ / ビーフカレー /

ミネストローネ / チョレギサラダ、ポテトサラダなどサラダ各種 / パン各種 ほか

- デザート（全14種）

いちごのショートケーキ / いちごのタルト / いちごマカロン / いちごのクロワッサンサンド /

いちご風味のティラミス / いちごのクラフティ / いちごとホワイトチョコレートのテリーヌ /

いちごと柑橘のジュレ / いちごのパリブレスト / アーモンドのブランマンジェ いちごソース /

フレッシュフルーツ ほか

- キッズコーナー（土日祝のみ）

ポップコーン / エビフライ / ハム＆チーズサンド ほか

【フリードリンクプラン（平日ディナーのみ）】

●ソフトドリンク（1名様 +1,400円）

［コーラ / ジンジャエール / ウーロン茶 ほか］

●アルコールドリンク（1名様 +3,000円）

［生ビール / 樽生ワイン（スパークリング・白・赤） / ノンアルコールカクテル各種 / ソフトドリンク各種 ほか］

ライブデザート＜いちごとマスカルポーネのムース 2種類の苺添え＞（イメージ）

※料金は、税金・サービス料を含みます。

※写真はイメージです。

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください。

※貸し切り営業等でご利用いただけない場合がございます。

※メニュー内容は食材の入荷状況等により変更する場合がございます。

※特別な記載がない場合、メニューで使用しているお米はすべて国産米です。

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島

TEL.（082）228-5395（店舗直通） / （082）228-5431(レストラン予約)

HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima

LINEアカウント：https://lin.ee/BN3eFz

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima