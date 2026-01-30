【(株)ジェイアールサービスネット金沢】～2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店～

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアールサービスネット金沢は、2026年2月2日（月）～15日（日）、2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店を出店します。

また、2月15日（日）には、公式ライセンス商品をお買い上げのお客様を対象に「ミャクミャク」との撮影会等の特典をご用意いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております！

1. 出店概要

2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店

【場所】

おみやげ処金沢（ 金沢百番街Rinto ）店舗内

【営業時間】

７:00～21:00

【営業期間】

2026年2月2日（月）～2026年2月15日（日）

※2月15日(日)のみ場所と営業時間が以下の通り変更となります。

【場所】

おみやげ処金沢（ 金沢百番街Rinto ）店舗前 コンコース

【営業時間】

10:00～17:00

※2月2日(月)、2月15日（日）は、6時頃からおみやげ処金沢出入口にて整理券の配布を行います。整理券の配布時間は、混雑状況を見て早める可能性がございます。夜間からのお並びはご遠慮ください。

※2月15日（日）は整理券をお持ちのお客様のみ入店可能となります（ フリー入店はございません ）。定員に達し次第、整理券の配布を終了します。

※販売数量に限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。

※電話でのご注文およびお取り置きはできません。

2. 購入特典

（１） ミャクミャクとの撮影会

【実施日】

2026年2月15日（日）１.12:00～、２.14:00～、３.16:00～

【実施箇所】

金沢駅コンコース（ 特設フォトブース ） 予定

【参加条件】

オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店にて、公式ライセンス商品を1会計につき税込3,000円以上お買い上げのお客様先着90組に「撮影会参加券」を配布します。

※各回30組ご参加いただけます。

※先着順のため配布終了、または希望の会の参加券をお選びいただけない場合がございます。

（２） ミャクミャクお楽しみくじ

【実施日】

2026年2月15日(日)

【実施箇所】

オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店

【参加条件】

オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店にて、公式ライセンス商品を1会計につき税込5,000円以上かつ対象商品を1個以上お買い上げのお客様に先着・数量限定でノベルティが当たるくじにご参加いただけます。

※対象商品は店頭の表示にてご確認ください。

※予告なくイベント内容の変更や中止になる場合がございます。

(C)Expo 2025