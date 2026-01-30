【(株)ジェイアールサービスネット金沢】～2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店～

写真拡大

西日本旅客鉄道株式会社

　株式会社ジェイアールサービスネット金沢は、2026年2月2日（月）～15日（日）、2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店を出店します。


　また、2月15日（日）には、公式ライセンス商品をお買い上げのお客様を対象に「ミャクミャク」との撮影会等の特典をご用意いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております！



1.　出店概要

2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店


【場所】


おみやげ処金沢（ 金沢百番街Rinto ）店舗内


【営業時間】


７:00～21:00


【営業期間】


2026年2月2日（月）～2026年2月15日（日）


※2月15日(日)のみ場所と営業時間が以下の通り変更となります。



【場所】


おみやげ処金沢（ 金沢百番街Rinto ）店舗前　コンコース


【営業時間】


10:00～17:00


※2月2日(月)、2月15日（日）は、6時頃からおみやげ処金沢出入口にて整理券の配布を行います。整理券の配布時間は、混雑状況を見て早める可能性がございます。夜間からのお並びはご遠慮ください。


※2月15日（日）は整理券をお持ちのお客様のみ入店可能となります（ フリー入店はございません ）。定員に達し次第、整理券の配布を終了します。


※販売数量に限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。


※電話でのご注文およびお取り置きはできません。



2.　購入特典

（１）　ミャクミャクとの撮影会


【実施日】


2026年2月15日（日）１.12:00～、２.14:00～、３.16:00～


【実施箇所】


金沢駅コンコース（ 特設フォトブース ）　予定


【参加条件】


オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店にて、公式ライセンス商品を1会計につき税込3,000円以上お買い上げのお客様先着90組に「撮影会参加券」を配布します。


※各回30組ご参加いただけます。


※先着順のため配布終了、または希望の会の参加券をお選びいただけない場合がございます。



（２） ミャクミャクお楽しみくじ


【実施日】


2026年2月15日(日)


【実施箇所】


オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店


【参加条件】


オフィシャルポップアップストア おみやげ処金沢店にて、公式ライセンス商品を1会計につき税込5,000円以上かつ対象商品を1個以上お買い上げのお客様に先着・数量限定でノベルティが当たるくじにご参加いただけます。


※対象商品は店頭の表示にてご確認ください。




※予告なくイベント内容の変更や中止になる場合がございます。


(C)Expo 2025