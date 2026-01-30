チャイナエアライン×鹿児島県×商船三井さんふらわあが初の共同キャンペーン

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（代表取締役：牛奥 博俊）は、チャイナエアラインおよび鹿児島県と連携し、台湾市場に向けて鹿児島の新たな魅力を発信する三者共同キャンペーンを開始いたします。本キャンペーンでは、航空機とフェリーを組み合わせた「フライ＆カジュアルクルーズ」を軸に、台湾からの訪日旅行における新しい周遊スタイルを提案し、鹿児島地域への誘客強化を図ります。

１．概要（背景・目的）

本企画は、チャイナエアライン、鹿児島県、商船三井さんふらわあが初めて連携し、台湾市場に向けて鹿児島の魅力を発信する共同キャンペーンです。航空機とフェリーを組み合わせた新しい旅のスタイル「フライ＆カジュアルクルーズ」を通じ、鹿児島をより深く楽しむ周遊体験を提案し、台湾からの誘客拡大を図ります。三者が協働することで、鹿児島観光の認知向上や関西・鹿児島をめぐる新たなゴールデンルートを目指す取り組みです。

２．キャンペーン内容

（1）実施期間

2026年2月1日～2026年6月30日

※大阪発5月1日～3日、志布志発5月3日～5日は対象外

（2）実施内容

上記期間中、さんふらわあ（大阪-志布志航路）の運賃総額から30％割引を実施

（3）対象者

チャイナエアラインの「台北／高雄‐大阪，台北-鹿児島路線」いずれかの航空券を購入し、WEB予約にてさんふらわあ（大阪-志布志航路）を予約された方

３．本施策の特徴

- 初の三者連携による大規模な台湾向けキャンペーン- 航空機＋フェリーを組み合わせた「フライ＆カジュアルクルーズ」の新体験を提供- 関西と鹿児島を一度の旅行で楽しめる新たな周遊スタイル- 鹿児島の魅力（自然・食・文化）を深く知る貴重な機会を創出

４．実施主体

- 中華航空股份有限公司（チャイナエアライン）- 株式会社商船三井さんふらわあ- 鹿児島県- 公益社団法人鹿児島県観光連盟

▼本キャンペーン特設ページ

https://passion-ad.com/p/202601-ci-kagoshima/

▼チャイナエアライン公式HP

https://www.china-airlines.com/tw/zh/