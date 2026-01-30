タイベトジェットエア、2026年2月2日より成田＝バンコク（スワンナプーム）線に新規就航！

成田国際空港株式会社＜提供：タイベトジェットエア＞

タイベトジェットエア（IATAコード：VZ）は、2026年2月2日より、成田＝バンコク(スワンナプーム)線を開設します。同社は、成田＝バンコク直行便を最新鋭のボーイング 737 MAX 8での運航を予定しており、手ごろな価格で最新の機材による快適な空の旅をご体験いただけます。

本路線は、スワンナプーム国際空港を利用し、バンコク中心部へのアクセスはもちろん、バンコクから先への乗り継ぎにも便利です。成田到着便はバンコク深夜発・成田早朝着となるため、日本からのお客様にとっては帰国日の現地滞在時間を、タイからのお客様にとっては到着日の日本での滞在時間を最大化できるフライトスケジュールとなっています。

タイの首都バンコクは、歴史ある寺院や伝統文化と大都会の賑わいが調和する東南アジア屈指の大都市です。

多彩な魅力にあふれるバンコクへ、タイベトジェットエアの就航により、さらに便利にアクセスでき るようになりました。より充実した成田空港のネットワークを、ぜひご利用ください。

写真提供:タイ国政府観光庁

■ 就航日：2026年2月2日（月）

■ 就航地：成田＝バンコク（スワンナプーム）線

■ 就航航ターミナル：第2ターミナル

■ 運航スケジュール：週7便運航 (毎日運航)

■ 機 材：ボーイングB737 MAX 8

■ 提供座席数：189席

※全て現地時間です。 ※関係当局の許可を前提とします。 ※スケジュール等は都合により変更となる場合があります。